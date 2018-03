Az Ördögűző rendezője megtalálta az igazi Ördögöt

William Friedkin 1973-ban rendezte meg Az ördögűző című filmet, amely két Oscart nyert, több folytatás, remake és sorozat is készült belőle. A rendezőt nemrég megkereste egy Amorth atya nevű pap, hogy meghívja egy valódi ördögűzésre. Erről szól Friedkin új dokumentumfilmje.

A The Devil and Father Amorth (Az Ördög és Amorth atya) című dokumentumfilm Vatikánban játszódik: a címszereplő pap Friedkin kamerái előtt végzi el élete kilencedik ördögűzését, hogy megszabadítson a gonosztól egy olasz nőt.

A most megjelent előzetes alapján úgy tűnik, Friedkin - aki 2011-ben rendezett utoljára, a Gyilkos Joe-t - elég komolyan vette a meghívást, és nem is nagyon kételkedett az ördögűzés hitelességében, bár a trailerben egy orvos is megszólal, hogy más kontextusba helyezze az önkívületben vergődő nő történetét.

A bő egyórás filmet eddig egyszer vetítették a tavalyi Velencei Filmfesztiválon, amerikai bemutatója április 20-án lesz. Magyar premierről nincs hír.