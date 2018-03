Megvannak a főszereplők, jövőre jön az új Men In Black

Egy ideig úgy volt, hogy a Men In Black sima folytatást fog kapni, Laurie McDonald producer 2015-ben a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy a negyedik filmben jelentős szerepet kap majd egy fekete öltönyös nő. Aztán változott a terv, és kiderült, hogy nem Men in Black 4, hanem inkább egy reboot/spin off készül majd. A fekete öltönyös nő viszont maradt, és most már azt is tudni, hogy ki fogja játszani. A Men In Black reboot két főszereplője ugyanis Tessa Thompson és Chris Hemsworth lesznek, írja a THR.

A készítők nyilván úgy gondolták, hogy bevált csapaton ne változtass, Thompson és Hemsworth pedig már harcoltak együtt a Thor: Ragnarökben. Az új Men In Black rendezője F. Gary Gray lesz, akinek a Halálos iramban 8-at köszönhetjük, a producerek között pedig, ha minden igaz, maga Steven Spielberg is dolgozik majd. Hogy mit is takar ez esetben a reboot, arról nem sokat tudni. A THR cikke szerint a Sony a Jurassic Worldhöz hasonló megoldásban gondolkozik, vagyis nem közvetlenül a harmadik rész befejezése után, hanem esetleg néhány évvel később vesszük fel a fonalat.

Az eredeti trilógia főszereplői közül Will Smith-szel kapcsolatban korábban azt pletykálták, hogy a Sony nem akarja kifizetni neki azt a gázsit (20 millió dollár filmenként) amennyiért a második és a harmadik részt csinálta, így ő kimarad a folytatásból. Az esetleg elképzelhető, hogy a másik korábbi főszereplővel, Tommy Lee Jonesszal együtt vállalnak egy miniszerepet.

A film premierjét 2019. június 14-re tervezik Amerikában.