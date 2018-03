Margot Robbie titokzatosabb már nem is lehetne

Margot Robbie jó úton van afelé, hogy Hollywood első számú színésznője legyen. (Különösen most, hogy Jennifer Lawrence mintha kisebb karrierválságban lenne.) Legutóbbi filmje, az Én, Tonya még azokat is meggyőzte színészi képességeiről, akik eddig csak egy szép arcot láttak benne. Ráadásul az Én, Tonyának nemcsak a címszereplője, hanem az egyik producere is volt. Ezt a munkát folytatja: új filmjének, a Terminal című thrillernek megint ő az egyik producere és az egyik főszereplője is. Emellett még vagy hat filmje készül, egy részükben szintén producer is lesz.

A Terminal titokzatosabb már nem is lehetne: a most kijött negyven másodperces teaserből legalábbis nem sok derül ki. Sajnos a teaser annyira titokzatos akar lenni, hogy inkább nevetséges, mint rejtélyes lesz a végén. Ettől persze a Terminal még simán lehet jó film. A sztoriról annyi tudható, hogy a film két bérgyilkost követ, akik egy baljós küldetésben vesznek részt (lehet egy bérgyilkosnak másmilyen küldetése?) és szerepel benne még néhány furcsa figura, egy halálos beteg tanár, egy gondnok, és egy kettős életet élő pincérnő. Robbie meg egy amolyan végzet asszonyát alakít. Az ő sorsuk fonódik majd valahogyan össze.

A filmet Vaughn Stein rendezi, akinek ez lesz az első önálló rendezése, eddig olyan filmekben asszisztenskedett, mint a Z világháború, A dán lány vagy a Szépség és a szörnyeteg. Robbie mellett játszik még a filmben Simon Pegg (a Mission: Impossible filmekből), Mike Myers (Austin Powers) és Dexter Fletcher (Kick Ass).

A Terminal amerikai premierje májusban lesz, magyar bemutatóról egyelőre nem tudni.

update: Egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy a film egy részét Budapesten forgatták, így akik figyelmesen nézik a teasert, felfedezhetik benne Kelenföldi Hőerőműt is.