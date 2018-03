Mila Kunis egy sebváltós kocsival küzd Budapesten

Tavaly nyáron alig akad olyan budapesti, aki ne találkozott volna a Mila Kunis-Ashton Kutcher páros valamelyik tagjával, szerencsésebbek mindkettővel. Kunis itt forgatta ugyanis A kém, aki dobott engem című akcióvígjátékát, emiatt hónapokig Budán laktak a gyerekeikkel együtt. A házaspár egyáltalán nem rejtőzködött, buliztak a Szigeten, voltak a vizes vébén, Ashton Kutcher vásárolt a Mammutban vásárolni, vacsoráztak a Finomító Kantinban és kirándultak Szentendrére is.

Most végre az is kiderül, hogy milyen lett a film, amit Kunis Budapesten forgatott olyan sztárokkal, mint Gillian Anderson, Justin Theroux, Kate McKinnon és Sam Heughan. Kijött ugyanis A kém, aki dobott engem első előzetese, aminek első nagy poénja, hogy Kunis megpróbál egy sebváltós autót vezetni benne. A sztori szerint Kunis és McKinnon (őt a magyar nézők főleg a női Szellemirtókból ismerhetik, amúgy a Saturday Night Live oszlopos tagja) legjobb barátnők. Kunis expasija (Justin Theroux) váratlanul felbukkan a nőnél, és kiderül róla, hogy kém, akit most bérgyilkosok üldöznek. Így kerül a két nő egy nemzetközi kémjátszma közepébe.

A kém, aki dobott engem rendezője Susana Fogel, aki eddig főleg tévésorozatokat csinált. Mivel nálunk forgatták, magyar színészek is szerepelnek benne, többek között Árpa Attila, aki úgy tűnik, egyetlen itt forgó külföldi produkcióból sem maradhat ki.

A film amerikai premierje augusztus 3-án lesz, a magyar bemutató pontos dátuma még nem ismert, de valószínűleg nyár vége felé mutatják majd be.