Robin Williams mutogatta magát, és fogdosta a kolléganőjét

Robin Williams szexuálisan zaklatta az Egy úr az űrből forgatásán, de őt ez egyáltalán nem zavarta - nyilatkozta Pam Dawbe színésznő a New York Times újságírójának, Dave Itzkoff-nak. Itzkoff Robin Williamsről szóló könyve májusban jelenik meg, ehhez kereste fel sok más mellett a színésznőt is. Az Egy úr az űrből tévésorozat 1978 és 1982 között futott, Dawbe és Williams voltak a főszereplők. Ahogy arra a magyar címe is utal, Williams egy űrből érkezett pasit játszott, Dawbe pedig a barátnőjét. A sorozat alapozta meg a színész népszerűségét, ezután kezdődött az igazi mozikarrierje a Garp szerint a világgal.

A legocsmányabb dolgokat csinálta velem, de én soha nem sértődtem meg ezeken. Villantott előttem, hozzám dörgölte magát, fogdosott. Azt hiszem, hogy egy csomó másik emberrel is ezt csinálta... de közben annyira vicces volt

- emlékezett a most 66 éves színésznő a sorozat forgatására. Azt is elmondta, hogy Williams simán besétált tök meztelenül a jelenetbe (amikor szó sem volt ilyesmiről a forgatókönyvben), de az is elfordult, hogy ráfingott a kolléganőjére.

Ha leírva látnád, akkor elborzadnál. De volt benne valami naiv, azokban a csillogó szemeiben. Rád nézett, mint egy kis kutyus, aztán megfogdosta a melleidet, és elszaladt. És soha nem lett ebből semmi baja. Végülis a hetvenes éveket írtuk.

- tette hozzá a színésznő, akinek a szavait Howard Storm, a sorozat rendezője is megerősítette. Szerinte a színész egyszerűen unatkozott, és így dobta fel magát a forgatáson. Amikor szóltak neki, hogy ezek nem szerepelnek a forgatókönyvben, akkor csak annyit mondott, hogy bocs. Dawbe szerint mindezek ellenére a kapcsolatuk testvéries volt, nagyon szerették egymást.

Robin Williams 2014. nyarán lett öngyilkos, felakasztotta magát. Régóta küzdött depresszióval, emellett a Parkinson-kór korai stádiumában járt.