Beszélő nyulakkal birkózik Lara Croft a mozikban

Második héten már sikerült megszereznie a Tomb Raider legújabb változatának az első helyet a magyar mozis bevételi listán. A Filmforgalmazók Egyesülete által kiadott adatok alapján a második hétvégén 26 ezer néző volt kíváncsi a klasszikus videojáték feldolgozására. Ezzel a bevételi listán első lett, nézőszám alapján azonban ezúttal is elmaradt a Nyúl Péter mögött, amire 30 ezren voltak kíváncsiak a hétvégén. Az, hogy a 30 ezres nézettség elég volt az első helyhez, jelzi azt, hogy mennyire gyenge hétvégéje volt a magyar moziknak. Fele annyian voltak ezen a héten a 10 legnépszerűbb filmen, mint a múlt héten.

A múlt héthez képest 64 százalékkal csökkent a film nézettsége. Az Indexen megjelent kritikánkban azt írtuk, hogy a Beatrix Potter-rajongókat talán felbosszantja majd, de ettől eltekintve viszont sokat lehet rajta nevetni.

A héten bemutatott filmek közül a Nap nap után teljesített a legjobban, de a 17 ezres nyitóhétvége, maximum az ehhez hasonló tiniknek szóló filmek között számíthat elfogadhatónak, egyébként ez nem jelez különösebb érdeklődést a film iránt. Kritikánkban azt írtuk, hogy a film az Egyesült Államokban megbukott, de jobb sorsot érdemelt volna, ugyanis meglepő módon dolgoz fel egy unalomig ismert témát.

Mindössze 8300 néző volt kíváncsi a Gringora, Charlize Theron új filmjére. Lehet már az előzetesnek sem sikerült kellően felkelteni az érdeklődést a film iránt, ami nem is sikerült jól, szerintünk az a fajta B-film lett végül, aminél még a tucatfolytatások is érdekesebbek tudnak lenni.

Itt a teljes magyar nézettségi lista:

# Film Hétvégi bevétel Nézőszám Változás összbevétel Össznézőszám 1. Tomb Raider 44 165 395 26 764 -57% 161 299 385 99 206 2. Nyúl Péter 40 345 995 30 572 -64% 157 641 698 117 798 3. Nap nap után 24 227 395 17 893 24 227 395 17 893 4. Vörös veréb 19 002 530 12 272 -56% 194 970 530 130 409 5. Valami Amerika 3 14 019 315 9 087 -67% 497 253 873 343 202 6. Gringo 12 514 853 8 336 12 514 853 8 336 7. Bosszúvágy 11 669 090 7 657 -59% 78 528 915 53 728 8. Fekete Párduc 10 884 460 6 777 -59% 392 189 756 252 163 9. Sherlock Gnomes 10 783 655 7 738 161% 14 917 280 10 333 10. Éjszakai játék 10 769 635 6 891 -57% 157 596 980 105 692

Az Egyesült Államokban bekövetkezett az, amiről korábban is írtunk már: a Fekete párduc megelőzte a Bosszúállók című filmet az örökös amerikai bevételi listán, ezzel Ryan Coogler filmje lett minden idők legsikeresebb képregényadaptációja. Persze csak akkor, ha nem vesszük figyelembe az inflációt.

Ez az ötödik héten jött össze a filmnek, pont akkor, mikor először letaszították az első helyről. Ez a Tűzgyűrű: Lázadásnak sikerült, ami 28 millió dolláros bevétellel kezdett. Ezek után maximum 100 millió dollárt kereshet meg az amerikai piacon, ami a legalább 150 milliós gyártási költség mellett nem tűnik túl rózsásnak, viszont a filmet nem elsősorban az amerikai piacnak készítették. A világ többi részén máris 122 millió dollárt keresett, amiből csak 60 millió dollárt a kínai mozizók adtak össze. A Tűzgyűrű 2. ilyen eredmények mellett képes lehet profitálni a magas gyártási költségek mellett is.

A lista egyik nagy meglepetése, hogy a harmadik helyen továbbra is tartja magát az I Can Only Imagine. A mindössze 7 millió dollárból készült film 10 nap alatt 38 milliót keresett. A forgalmazó így egyre több moziba küldi el a filmet, amitől biztos nem vártak ilyen jó teljesítményt.

