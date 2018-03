John Bellairs amerikai író 1973-ban megjelent, magyarul ki nem adott könyvéből rendezett filmet Eli Roth, aki korábban olyan filmeken dolgozott már, mint a Becstelen brigantyk, a Motel, a Kabinláz vagy a Grindhouse.

A The House with a Clock in Its Walls című gyerekregényből az Odaát (Supernatural) alkotója, Eric Kripke írt forgatókönyvet. A főbb szerepekben Jack Black és Cate Blanchett látható, de feltűnik majd például a Twin Peaks Cooper ügynökeként megismert Kyle MacLachlan is.

A történet középpontjában egy tízéves kisfiú, az elárvult Lewis Barnavelt áll, aki a szülei halála után a Michiganben élő nagybátyjához kerül, akiről hamar kiderül, hogy nem egy tipikus nagybácsi (hát persze, hiszen Jack Black alakítja), egy nem éppen szokványos otthonnal, és egy nem éppen szokványos szomszéddal – ő lesz Cate Blanchett.

A filmhez kedden érkezett meg az első előzetes, íme:

A film szeptember 21-től fut majd az amerikai mozikban, magyar címről és bemutatóról egyelőre nincs hír.