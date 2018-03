Gigahosszú előzetest kapott a Deadpool 2

Kijött egy minden eddiginél hosszabb, közel háromperces előzetes a Deadpool 2-höz. Az új trailer tulajdonképpen nem is új, inkább a múlt héten kijött előzetes kibővített verziója. Vannak benne jelenetek az első részből is, így kicsit képbe kerülhetnek azok is, akik már elfelejtették az Index kritikusa által imádott filmet. (Amúgy ez nem rekord, mert anno a Felhőatlaszhoz kihoztak egy hatperces előzetest is.)

A folytatás sztorijáról nagyjából annyit lehet tudni, hogy Deadpool (Ryan Reynolds) továbbra is együtt van a csajával (Morena Baccarin), új ellensége pedig Cable, vagyis Kábel (Josh Brolin), aki olyan kemény, hogy Deadpool egyedül nem győzheti le. Ezért csapatot épít, ők lesznek az X-Force. A tét pedig egy gyerek sorsa, akit Kábel magának akar. A kölyköt Julian Dennison játssza, aki Ricky Baker volt a szuperjó Vademberek hajszájában.

Az első Deadpool sikere hatalmas meglepetést okozott, hiszen mindössze 58 millió dollárból készült, és világszerte kerestek vele több mint 783 milliót. A folytatástól, amiért a kaszkadőrből lett rendező, David Leitch (John Wick, Atomszőke) felel, legalább ekkora bevételt várnak.

A Deadpool 2 május 17-től látható a magyar mozikban.