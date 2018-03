Megvan Wonder Woman új pasija

Nyáron kezdik el forgatni a Wonder Woman folytatását, amiről egyelőre szinte semmit nem tudni. Csak annyi derült ki, hogy természetesen a folytatásban is Gal Gadot lesz a címszereplő, egyik nagy ellenfelét pedig Kristen Wiig, a Saturday Night Live korábbi sztárja alakítja majd. Ő fogja játszani Cheetah karakterét (vagyis Gepárdot), aki amúgy 1943-ban a Wonder Woman képregénysorozat hatodik számában tűnt fel először. A képregényekben mindig is ő volt a Csodanő legnagyobb riválisa. Most bejelentették, hogy megvan a férfi főszereplő is, aki nem más, mint a Narcos sorozatból is ismert Pedro Pascal.

Hogy pontosan kit fog alakítani Pascal, az egyelőre nem világos, de az a legvalószínűbb, hogy ő lesz Chris Pine utódja, vagyis a Csodanő szerelme, barátja, segítője valahogyan. Pascal a Narcos főszerepe mellett játszott még a Trónok harcában (ő volt Oberyn Martell), A férjem védelmében és A mentalista sorozatokban. De szerepelt egy csomó mozifilmben is, A sorsügynökségben, a rossz emlékű A Nagy Falban és ő volt Whiskey a Kingsman: Az Aranykörben.

A Wonder Woman 2-ről még annyit lehet tudni, hogy valószínűleg a 80-as években, a hidegháború vége felé játszódik majd és a tervek szerint jövő novemberben mutatják be. Ez lesz egyébként az első film, aminek forgatásán betartják a Producers Guild of America (PGA), azaz a producerek céhe szexuális zaklatásokkal kapcsolatos új rendelkezéseit.