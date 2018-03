Ethan Hawke-ból ökoterrorista pap lett

Élete alakítását nyújtja Ethan Hawke a First Reformed című drámában a kritikusok szerint. Hawke egy volt tábori lelkészt játszik, aki fia halála miatti depresszióját és hite elvesztését alkoholba fojtja. Nem egyszerűen gyászol, hibásnak érzi magát az Irakban megölt fiú miatt, hiszen ő bátorította, hogy jelentkezzen a seregbe. Ekkor kerül kapcsolata egy radikális környezetvédővel (Philip Ettinger), aki felhívja a figyelmét egy környezetszennyező cég és az egyháza összefonódásaira. Miután a férfi öngyilkos lesz, a pap az özvegyével (Amanda Seyfried) együtt kész arra, hogy folytassa eszközökben nem igazán válogató harcát. Az első előzetest itt lehet megnézni:

A First Reformed népszerű volt a különböző fesztiválokon, nyert már egy csomó díjat, többek között Velencében is. A Rotten Tomatoes nevű kritikagyűjtő oldalon jelenleg 96 százalékon áll, ami kivételesen jó eredménynek számít. A kritikusok leginkább Hawke játékát emelik ki, de méltatják Paul Schrader forgatókönyvíró-rendező érdemeit is. Schrader korábban olyan filmeket csinált, mint az Amerikai dzsigoló vagy a Könnyű altató.

A filmet június 22-én mutatják be az amerikai mozik, a magyar premier időpontjáról egyelőre nincs hír.