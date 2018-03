Cameron Diaz abbahagyta a színészkedést

Hármas interjút készített Cameron Diazzal, Selma Blairrel és Christina Applegate-tel az Entertainment Weekly, amiben Diaz elismeri, hogy valóban visszavonult a színészkedéstől. Erről korábban csak pletykákból és viccnek szánt Twitter-bejegyzésekből lehetett hallani, ez az első alkalom, hogy Diaz maga is beismerte, visszavonult Hollywoodból.

Az Édes kis semmiség c. 2002-es vígjáték három szereplője egyébként civilben is meglehetősen jó kapcsolatot ápol, így történhetett meg, hogy Selma Blair egy interjúban az Édes kis semmiség folytatásáról beszélt, ami sajnos nem történhet meg, hiszen Cameron Diaz visszavonult. Ezt Blair gyorsan cáfolta aztán Twitteren, miszerint csak viccelt.

Fotó: outnow.ch Édes kis semmiség

Most vagy Diaz is direkt szívat mindenkit, vagy tényleg komolyan beszél. Az EW-interjú végén a Rém rendes családból is ismert Christina Applegate arról beszél, hogy manapság nem csinál mást azon túl, hogy főállású anya, vagyis félig visszavonult a színészkedéstől, amire Diaz azt reagálta, hogy dettó, sőt, igazából tényleg visszavonult ő is. Azonban az interjú végén például Applegate viccesen megjegyzi, hogy nyilván addig vonul csak vissza, ameddig el nem fogy a pénze, szóval a franc se tudja, hogy megint csak a mókázás megy, vagy a '90-es és 2000-es évek egyik legfelkapottabb női színésznője tényleg visszavonult a filmezéstől.