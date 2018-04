Nehéz elhinni, hogy tényleg bemutatják James Franco agymenését

Bár az április elsejei álhírek után röviddel jelent meg hozzá az előzetes, és tényleg úgy is néz ki, mintha nem gondolták volna komolyan, de James Franco már korábban is beszélt arról, hogy társrendezőként és főszereplőként készít egy Future World nevű filmet. Ami egy olyan Mad Max-koppintás lesz, amit még a nyolcvanas években is egyenesen VHS-re forgattak volna.

És a nyolcvanas-kilencvenes években valóban divatos volt Mad Max-utánérzéseket forgatni, de arra valószínűleg senki nem gondolt, hogy a hosszú szünet után elkészült új rész, a Mad Max - A harag útja újra feleleveníti ezt a szomorú hagyományt. Amire amúgy James Franco kiválóan alkalmasnak tűnne, már ha lenne a filmben bármi irónia: a zaklatási botrányát, úgy tűnik, remekül kiheverő filmes legutóbb pont a világ legrosszabb filmjének nevezett alkotásról forgatott filmet A katasztrófaművész címmel.

De a Future World előzetesében nem nagyon látni nyomát annak, hogy a kicsit gagyi és nagyon lopott jeleneteket ne gondolták volna egészen komolyan Franco és a társrendező, Bruce Thierry Cheung. Ami azért elég meglepő, ha másért nem, hát a Microsoft Word 1995-tel készült tipográfiát elnézve. Ahogy egy kommentelő írja a Youtube-on: "Nagyon szép dolog James Francótól, hogy besegített ezeknek a diákfilmeseknek!"

Amúgy a film szereposztása egészen impozáns lesz: Franco mellett szerepel benne Snoop Dogg, Lucy Liu, Milla Jovovich és Suki Waterhouse is, meg Franco társa a Fülledt utcák című sorozatból, Margarita Levieva. Május 28-án már meg is lehet nézni.