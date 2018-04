Kevin Hart szépen lassan az új Adam Sandlerré érett

Ha az ember beül egy Adam Sandler-filmre, egy kivételével (The Meyerowitz Stories) mindig ugyanazt fogja kapni. Alpári poénok egy ötvenes faszi testébe zárt pattanásos kamasztól, aki szerint a fingópárna és a szarba lépés a komédiázás non plus ultrája. (Mondom ezt úgy, hogy lelkes rajongója vagyok a fingópárnának.) Kevin Hart nem ennyire egyszerű lélek, ő leginkább a pattanásig feszült idegrendszerű, túlmozgásos, harsány, fekete kisembert hozza a filmjeiben, legyen az egy botcsinálta CIA-ügynök (Központi hírszerzés), botcsinálta rendőrtanonc (Pofázunk és végünk - ki a pöcsöm adta ezt a címet???), vagy botcsinálta videójáték-karakter (Jumanji: Vár a dzsungel). És most ugyanezt hozza a Night School, azaz Esti iskola című vígjátékban is, csak egy iskolában.

Az előzetesben benne a sztori: Hart egy gimiből kibukó áruházi eladót alakít, aki mindent rá tud sózni mindenkire, de amikor a csajának (Megalyn Echikunwoke) megkéri a kezét, magukra robbantja az üzletet, ahol melózik, és kirúgják. Elmenne brókernek, de mivel érettségije sincs, így ez nem annyira járható út, szóval irány az iskolapad, esti iskolai, ahol egy kemény tanárnő (Tiffany Hadish) embert farag belőle. Az amerikai premier szeptember 27-én lesz, hazai forgalmazásról egyelőre nem tudni.