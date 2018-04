Íme a film, amiről azt hittük, sosem készül el

Húsz éve folyamatosan csak szívott filmtervével, volt, hogy árvíz tett tönkre mindent, volt, hogy betegség, de most végre tényleg elkészült.

Szinte hihetetlen, de elkészült Terry Gilliam Don Quijote-filmjének első előzetese. A filmnek, amin nem kevesebb, mint húsz éve dolgozik a rendező, és aminek olyan szerencsétlenül alakult a sorsa, hogy még dokumentumfilm is készült arról, hogy miért nem készült már el.

Gilliam, a Monty Python egykori tagja, a Brazil, a 12 majom és a Félelem és reszketés Las Vegasban rendezője 1998-ben kezdte el szervezni, hogy leforgathassa a filmet. Előbb nagy nehezen összeszedett 32 millió dollárt, sikerült megoldania, hogy a tervezettnél kisebb költségvetésből is kijöjjön a film, és el is kezdte a forgatást Spanyolországban. De egy árvíz tönkretette a felszerelést, gond volt a biztosítással, a főszereplő meg betegség miatt kiszállt a filmből. Ezt mutatta meg a már említett, 2002-es, La Mancha elveszett lovagja című dokumentumfilm.

A következő tizenöt évben felmerült Gérard Depardieu, Robert Duvall, Ewan McGregor és John Hurt neve a főbb szerepekre, Johnny Depp pedig a további várakozás helyett inkább lelépett, és amúgy sem gyűlt össze elég pénz. Aztán John Hurt rákbetegsége miatt sokadszor is eltolták a forgatás kezdetét. 2016-ban újra összejött elég pénz, kitűzték a forgatás kezdetének napját, de aztán kiderült, hogy a producer mégsem szedte össze a költségvetést, és ezredszer is eltolták az indulást – egészen 2017 elejéig. (Hogy pontosan milyen stációkon ment keresztül a film, azt ebben a cikkben foglaltuk összes részletesebben.)

Akkor viszont tényleg elkezdték forgatni Az ember, aki megölte Don Quijotét (The Man Who Killed Don Quixote) címmel Adam Driver (Csajok, Star Wars), Jonathan Pryce (Trónok harca), Olga Kurylenko (Sztálin halála) és Stellan Skarsgård főszereplésével. De hiába jöttek hírek és képek a forgatásról, ezek után már nehéz volt elhinni, hogy tényleg elkészül ez a film. Maga Gilliam is azt mondta, hogy csak akkor fogja elhinni, ha már végignézte a teljes filmet.

Most úgy tűnik, hogy tényleg kész, bár az első, másfél perces előzetesből csak annyi derül ki, hogy a jelenben is játszódó sztoriban Adam Driver hazatérve spanyol szülőfalujába, kapcsolatba kerül a Jonathan Pryce által alakított, őrült lovaggal.