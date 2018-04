Az egymást püfölő robotok nyerték a hétvégét

Szolidan ugyan, de győzelmet aratott a magyar mozikban a Pacific Rim folytatása. A Guillermo Del Toro által rendezett első rész 32 ezres nézettséggel mutatkozott be, 2013 nyarán. Ehhez képest a folytatás, ami nem nézett szembe különösen erős vetélytársakkal 39 ezer embert érdekelt, amivel könnyen lett első a magyar mozis bevételi listán, amit ezúttal a Filmforgalmazók Egyesülete összesített.

A filmről kritikánkban azt írtuk, hogy nem szól túl sok indok az elkészítése mellett, hülye poénok, a sehova nem vezető konfliktusok és vállrándító színészi játék jellemzi a filmet, amibe szorult azért 20 perc élvezhető akció is. Abból, hogy jövő héten mennyire csökken a film, majd következtetni lehet arra, hogy mi volt a közönség reakciója, nekik bejött-e a folytatás és ajánlják-e másoknak.

Nem volt másik, nagy érdeklődésre számot tartó bemutató a héten, így a lista további helyén az előző hetek sikerei osztoznak. Steven Spielberg legújabb filmje a Ready Player One 57 százalékkal esett vissza az előző héthez képest, ami az átlagosnál egy kicsit rosszabb, de a már meglévő közel 120 ezres nézettség egyáltalán nem rossz.

A múlt héten mutatták be a mozik a legújabb magyar filmet, a Lajkó, cigány az űrbent, ami egészen biztató adatokkal indult el. Második hétre pont felére csökkent iránta az érdeklődés, ami nem annyira jó, de még így is a top 10-ben maradt és ha innen nem esik tovább, akkor 40-50 ezer nézőt is összeszedhet a magyar űrhajósról szóló film.

Itt a teljes magyar nézettségi lista:

# Film Hétvégi bevétel Nézőszám Változás összbevétel Össznézőszám 1. Tűzgyűrű: Lázadás 62 758 702 39 710 62 758 702 39 710 2. Ready Player One 47 661 433 28 994 -57 % 197 792 789 119 303 3. Nyúl Péter 19 477 482 14 487 -66 % 265 691 076 200 278 4. Nap nap után 12 805 545 9 196 -52 % 84 831 275 64 119 5. Tomb Raider 10 521 740 6 937 -62 % 221 295 000 138 993 6. Vörös veréb 10 234 770 6 626 -48 % 237 420 145 158 515 7. Lajkó - Cigány az űrben 8 015 955 5 752 -50 % 29 745 247 22 028 8. Valami Amerika 3 7 348 405 4 761 -49 % 528 000 428 363 578 9. Éjszakai játék 6 964 565 4 377 -42 % 182 957 085 121 893 10. Bosszúvágy 5 602 960 3 630 -55 % 102 932 130 70 151





Az Egyesült Államokban egy horror robbant be a bevételi listák élére. A Hang nélkül minden várakozást felülmúlva 50 millió dollárt keresett, amivel az év második legerősebb nyitóhétvégéjét produkálta. A horrort nagyon szeretik a kritikusok, így jó esély van rá, hogy a közönség reakciója is kedvező lesz, akkor pedig egészen messzire is eljuthat a film, ami újra felhívta a figyelmet a horror műfaj törtetlen népszerűségére az Egyesült Államokban.

A harmadik helyen a szűzörség mutatkozott be, ezzel 23 milliót sikerült keresni, ami egy 18 éven felülieknek szóló komédiához képest egyáltalán nem rossz.

Az amerikai bevételi lista így nézett ki: