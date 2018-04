Nézzen legalább friss magyar filmeket az Indexen!

Vasárnap ért véget a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, így mi pár kisfilmet kiteszünk a tavalyi évadból. Az Indexen csupa rendezőnő filmje látható: egy színésztábor-beli kavarás, egy csatárnő életveszélyes bal lábáról készült kisfilm, egy terhes road movie, egy vak nő szerelmi bonyodalma és két öreg hölgy szerelmi visszaemlékezése.

Idén is készítettünk egy válogatást az előző évi Friss Hús-fesztiválról az Indafilmre, hogy olvasóink maguk nézhessék meg, és értékelhessék a magyar kisjátékfilmeket. Olyan filmeket, amik már nem fesztiváloznak, így feltehetőek a netre. A Daazo évről évre megrendezi a kisjátékfilmes szemlét, az idei fesztivál vasárnapig tartott (a friss filmekről itt írtunk).

A kisfilmek igazi nézettséget továbbra is a neten tudnak elérni. Tavaly például 118 ezren nézték meg a kisfilmes válogatásunkat az Indafilmen. Legnézettebb a Késő nyár című mű lett Nyakó Julival a főszerepben 20800 indítással, Csata Hanna rendezésében, második Csoma Sándor filmje, a Tabula rasa erdélyi történettel 15898 nézővel, és harmadik Madarász Isti filmje, a Tetemre hívás Csuja Imrével és Törőcsik Franciskával a főszerepben 10820 nézővel.

Csata Hanna: Peron

Ez a film egy Színművészetis csapatépítő táborban játszódik. A rendező, Csata Hanna egy újabb nyári sztorit forgatott a tavalyi Késő nyár után. Már az első perc után kapunk a táborban egy erdei szexjelenetet (Komán Boglárka, Nagy Norbert), majd a zavartabb folytatást . Mennek a tervezgetések, ki mihez kezd majd, aztán vége a tábornak és visszatérnek a hétköznapok. Csata Hanna a Színművészetin Enyedi Ildikó osztályába járt, idén diplomázott. Már a Friss hús előző évadában is ott volt az orfűi tó partján játszódó Késő nyárral.

Mayer Bernadette: Kötött pálya

A filmben a feszült anya-lánya viszonyt nehezíti, hogy a szülő (Kis Kati) cukorbeteg és látássérült, a lánya (László Panna) pedig egy szerelmes kamasz. Az anyja életébe pont ekkor lép valaki. Az új családtag érkezése egy spangli után egyre nyugtalanabbá teszi a lányt. Mayer Bernadette operatőr alapszakon végzett, majd filmrendező mesterdiplomát szerzett Gothár Péter osztályában. 2017 áprilisában mutatták be első színházi rendezését, a Telma és Lujza című, Ridley Scott-roadmovie-ból készült színpadi előadást az Ódry Színpadon. A Kötött pálya című személyes ihletettségű film előtanulmánya egy nagyobb lélegzetvételű történetnek.

Szabó Virág: Wellness

Szabó Virág Tóth Krisztina A váll története című novellája alapján készített filmet két nyugdíjas nő kapcsolatáról. Ilona (Egri Márta) és Teri (Csonka Ibolya) együtt próbálnak pihenni egy wellness szállodában, és évtizedek után megbeszélnek egy-két titkot. Szabó Virág az ELTE film szakán végzett 2014-ben, a Wellness a második kisjátékfilmje. A film nemzetközi premierje a Szarajevói Filmfesztiválon volt.

Szilágyi Fanni: A csatárnő bal lába életveszélyes

Szilágyi Fanninak két filmjét is láthatjuk. Az első egy Mán-Várhegyi Réka-novella alapján készült. Egy átlagos életet élő fiatal lány (Stork Natasa) egy átlagos kapcsolatban él, és nem akar sokat az élettől, csak egy kókuszmatracot szeretne, egy kisbabát és egy háromszobás, erkélyes lakást. De egy éjjel azt álmodja, hogy a tükörben Lionel Messi néz vissza rá, és ez befészkeli magát a fejébe. A film tele van vicces poénokkal, és elnyomott vágyakkal. Szilágyi Fanni tavaly végzett rendezőként a Filmművészetin Gothár Péter osztályában. Fotográfusnak tanult Kaposváron, majd elvégezte az operatőr képzést is. A Friss Húson három éve fődíjat elnyert Kamaszkor végét is ő rendezte.

Szilágyi Fanni: Minden vonal

Szilágyi Fanni másik filmje szintén egy Mán-Várhegyi Réka írás alapján készült. A Minden vonal főhőse, Magdi egy átbulizott éjszaka után terhes barátnőjével, és annak ezoterikus felfogású anyjával egy különös útra indul Romániába. A mama szerint az lenne a legjobb, ha a baba Európa szívcsakrájánál születne meg. Még egy dúlát is visznek magukkal. Egy szórakoztató road movie indul, amiben négy teljesen különböző nő ül egy autóban. Magdi még egy cserepes virágról sem tudna gondoskodni, barátnőjét leginkább az apa hiánya foglalkoztatja, míg a mama csak az ezotériával foglalkozik. Főszerepben Borbély Alexandra, akit a legjobb európai színésznőnek járó díjjal jutalmaztak a Testről és Lélekről című film főszerepéért, és ebben a filmben is bizonyítja, hogy milyen remek színésznő. Többi szerepben: Martin Márta, Nagy Mari és Simkó Katalin.