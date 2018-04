Magyar házak között Mila Kunis végre magyarul beszél

Megérkezett a magyar szinkronos előzetes is a főleg Budapesten forgatott A kém, aki dobott engem című akcióvígjátékhoz, amiben most már magyar szöveggel is megnézhetjük, hogy marhul Mila Kunis és Kate McKinnon a Fő utcában és az óbudai panelok előtt (legalábbis eléggé úgy tűnik, hogy az óbudaiakról van szó).

A sztori szerint Kunis és McKinnon (Szellemirtók, Saturday Night Live) legjobb barátnők. Kunis expasija (Justin Theroux) váratlanul felbukkan a nőnél, és kiderül róla, hogy kém, akit most bérgyilkosok üldöznek. Így kerül a két nő egy nemzetközi kémjátszma közepébe, illetve a majdnem minden nálunk forgatott külföldi produkcióban feltűnő Árpa Attila közvetlen közelébe.

A filmet Susana Fogel rendezte, aki eddig főleg tévésorozatokat csinált. Az amerikai premierje augusztus 3-án jön, magyar bemutató majdnem két héttel később, augusztus 16-án.



És akkor az előzetes: