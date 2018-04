Még a végén John Malkovich is megélhetési színész lesz

A Supercon az olyan a közönségtalálkozókat kifigurázó vígjáték, amiben a közönség tagjai mind naiv nördök, a másodvonalbeli színészek meg irigykednek az autogramot 75 dollárért adó ismertebb arcokra. A Russell Peters, Ryan Kwanten, Maggie Grace, Mike Epps, Brooks Braselman, Clancy Brown és John Malkovich főszereplésével készült film mindenkibe belerúg egy kicsit, (de csak finoman) és va benne egy rablás is, gondolom, hogy valamiféle koherens sztoriszerűség is akadjon a nagy nihilben. Bemutató április 27, kizárt, hogy nálunk is legyen, de valamelyik streamingoldalon csak fent lesz.