Jim Carrey elmerül az aberrált szexben

Jim Carrey mostanában nem a filmjeivel, sokkal inkább különös viselkedésével és akcióival hívja fel magára a figyelmet. Legutóbb például bejelentette, hogy törölni fogja a Facebook-oldalát, Facebook-részvényeit is eladja, és erre bíztat más befektetőket is. (Mondjuk ez annyira nem is különös.) Korábban pedig a Netflix dokumentumfilmjében nézhettük végig, miként kergette őrületbe kollégáit az Ember a Holdon forgatásán, és hogy látja ezt ma. Most viszont végre újra egy filmjével került be a hírekbe, mégpedig a Dark Crimes (ami nemrég még True Crimes volt) című thrillerrel.

A Dark Crimes, amit két éve forgattak, de csak most kapott előzetest, egy New Yorker cikk alapján készült. (Aki akarja itt végig is tudja olvasni.) Carrey egy kiégett nyomozót játszik a filmben, aki egy gyilkosság tettese után kutatva rábukkan egy krimiket író pasira, aki korábban írta meg az ügyet, mint ahogy az megtörtént. Ez a sztori nagyon hasonlít az Elemi ösztönre, de a trailert elnézve a film inkább a 8 mm és a Hetedik vonalán halad, nagyon sötét, nagyon komor, lesz benne mindenféle szexuális aberráció, kínzás és sok-sok szenvedő Jim Carrey.

Az írót a magyar származású Csókás Márton alakítja, akit többek között A Gyűrűk Ura: A király visszatérből és A védelmezőből ismerhetünk. A női főszereplő pedig Charlotte Gainsbourg, Lars von Trier kedvenc színésznője, A nimfomániás, a Melankólia és az Antikrisztus szereplője. A Dark Crimes május 11-tól látható az amerikai mozikban, magyar premierről egyelőre nem tudni.