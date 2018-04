Bojkottálja a Netflix Cannes-t

A Netflix nem vesz részt az idei cannes-i filmfesztiválon, közölte Ted Sarandos, a streamingszolgáltató tartalomszolgáltatási igazgatója a Varietynek adott interjújában. Thierry Fremaux, a fesztivál igazgatója hetekkel ezelőtt jelentette be, hogy 2018-tól a Netflix által gyártott és forgalmazott filmek nem indulhatnak a Cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában. A fesztiválon ugyanis csak olyan filmek vehetnek részt, amiket bemutatnak a francia mozikban. Ettől még versenyen kívül bemutathatnák Cannes-ban a Netflix filmjeit, de erről Sarandos azt mondta, hogy nem látják értelmét.

Tavaly egyébként két Netflix-film, Joon-ho Bong Okja című műve, illetve Noah Baumbach The Meyerowitz Stories című filmje is indulhatott Cannes-ban. A fesztivál vezetője ezt azzal magyarázta, hogy nem akarta, hogy úgy tűnjön a fesztivál, mint ami a múltban ragadt, és azt sem akarta, hogy két menő rendező filmje inkább másik fesztiválon mutatkozzon be. Továbbá bízott benne, hogy rá tudja venni a Netflixet a mozis forgalmazásra.

Sarandos szerint a fesztivál szervezői világos üzenetet küldtek nekik a versenyprogramból való kitiltással, ők viszont azt szeretnék, ha a filmjeik ugyanolyan elbírálás alá esnének, mint bármelyik másik. Nem akarják, hogy a filmjeiket és a filmkészítőket, akik nekik dolgoznak tiszteletlenül kezeljék a fesztiválon. Azt is hozzátette, hogy szerinte a fesztivál szervezői adták meg az alaphangot, ezek után nekik nem lenne jó, ha részt vennének rajta.

Hogy kik indulhatnak idén a cannes-i versenyprogramban, csütörtökön jelentik be. Az 1999-ben alapított Netflix történetéről, és arról, hogy miért állnak háborúban a filmipar bizonyos szereplőivel, ebben a cikkben írtunk hosszabban.