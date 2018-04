Hihetetlen sztárparádé lesz a nőkre átírt Oceans Eleven

Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihanna és Sarah Paulson lesznek az Ocean's 8, azaz a női főszereplős Ocean's Eleven spin-off főszereplői, szóval az alkotók elég biztosra mennek. És a most megjelent előzetes szerint az ékszerrablásban utazó nők remekül fognak szórakozni akció közben.

övő nyáron érkezik a mozikba az Ocean's Eight című film, ami a George Clooney és Brad Pitt főszereplésével készült Ocean's Eleven - Tripla vagy semmi, később trilógiává bővült Steven Soderbergh-filmnek az újragondolása, női szereplőkkel. A film spin-off és folytatás lesz egyben, mert bár az eredeti trilógiában soha nem hallottunk róla, de az ottani főszereplőnek, Danny Oceannek (George Clooney) volt egy testvére, akit most láthat majd először a közönség. Őt alakítja Sandra Bullock.

Ő lesz az, aki a börtönből szabadulva egy újabb balhén töri a fejét, amihez elkezd egy különös csapatot összetrombitálni. Célpontjuk az amerikai MET-gála, ahonnan 150 millió dollár értékben akarnak ékszereket lopni. Ez New York egyik legnagyobb társasági eseménye minden évben, így a film is tele lesz hírességek cameóival, néhányról már lehet is tudni. Feltűnik például Dakota Fanning, Matt Damon, Anna Wintour, Kim Kardashian West, Kendall és Kylie Jenner, Olivia Munn, Katie Holmes, Zayn Malik, Zac Posen, Adriana Lima és Serena Williams is legalább 1-2 pillanatra a filmben.

Az Ocean's 8-at Gary Ross rendezi, a forgatókönyvet szintén ő írta, Olivia Milchcsel közösen. A film június 7-én kerül a magyar mozikba.