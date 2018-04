A pszichotikus Nicolas Cage is ott lesz Cannes-ban

A cannes-i fesztivállal párhuzamosan szervezik meg a Rendezők Kéthete (Quinzaine des réalisateurs) nevű szekciót, ami mára már legalább annyira a hivatalos program része, mint a versenyprogram. Ez volt az a szekció, ahol először vetítettek a fesztivál idején filmeket Werner Herzogtól és Martin Scorsese-től is. 2017-ben itt mutatták be aztán a több Oscarra is jelölt Floridai álmot is először a világon. A válogatásban bemutatnak játékfilmeket, dokumentumfilmeket, és rövidfilmeket. A keddi sajtótájékoztatója szerint 1609 játékfilmből és 1667 rövidfilmből válogatták az idei szelekciót. Csak, hogy elspoilerezzem: magyar filmet itt sem jelentettek be, eddig Szilágyi Zsófi filmje az egyetlen magyar szereplője a 2018-as Cannes-nak.

Az idei felhozatal is elég izgalmas, két, Sundance-en már bemutatott filmet is be fognak mutatni Európában, az egyik Debra Granik új rendezése (ő volt az, aki a Winter's Bone-nal gyakorlatilag egy csapásra sztárszínészt csinált Jennifer Lawrence-ből), a másik pedig a Mandy című pszichedelikus bosszúfilm/agymenés Nicolas Cage főszereplésével. Sajnos előzetes még nincs belőle.

Ugyancsak itt fogják bemutatni Gaspar Noé (Enter The Void, Visszafordíthatatlan) új filmjét, a Climaxet, illetve a szintén francia, főleg videoklipek rendezéséről ismert Romain Gavras alkotását is.

JÁTÉKFILMEK

Nyitófilm: Péharos de verano, rendezte: Ciro Guerra & Cristina Gallego

Amin, rendezte: Philippe Faucon



Climax, rendezte: Gaspar Noé

Carmen y Lola, rendezte: Arantxa Echevarria



Cómprame un revólver, rendezte: Julio Hernández Cordón



Les Confins du mondem, rendezte: Guillaume Nicloux



El motoarrebatador, rendezte: Agustín Toscano



En Liberté, rendezte Pierre Salvador



Joueurs, rendezte: Marie Monge



Leave No Trace, rendezte: Debra Granik



Los silencios, rendezte: Beatriz Singer



Ming wang xing shi ke, rendezte: Ming Zhang



Mandy, rendezte: Panos Cosmatos



Mirai, rendezte: Mamoru Hosoda



Le monde est à toi, rendezte: Romain Gavras



Petra, rendezte: Jaime Rosales



Samouni Road, rendezte: Stefano Savona



Teret, rendezte: Ognjen Glavonic



Weldi, rendezte: Mohamed Ben Attia



Zárófilm: Troppa grazia, rendezte: Gianni Zanasi

RÖVIDFILMEK