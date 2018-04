A bűnözők kórházában sosincs látogatási idő

Sok problémával jár, ha valakit keres a rendőrség, ebből az egyik, hogy nem sétálhat be csak úgy egy kórházba, ha történt vele valami, mert azonnal szólnak a rendőrségnek. A Hotel Artemis erre a problémára nyújt megoldást. A film a közeli jövőben játszódik, Los Angelesben és egy olyan intézményt mutat be, ahol a Jodie Foster által játszott, csak Nővér néven ismert karakter egy titkos kórházat üzemeltet, ahova a tagságival rendelkező törvényen kívüliek jöhetnek gyógyulni. Ahol pedig sok bűnöző tűnik fel, ott előbb-utóbb lövöldözésre kerül a sor, ahogy az a most érkezett első előzetesből is kiderül.

A filmet Drew Pearce írta is rendezte, aki a Mission: Impossible - Titkos nemzet és a Vasember 3 forgatókönyveivel vált ismertté, és ez lesz a rendezői bemutatkozása. Az már önmagában beszédes, hogy milyen színészek jöttek szerepelni a filmjébe. Jodie Fosternek ez a visszatérése egy hosszabb szünet után, a másik főszerepet Sterling K. Brown alakítja, aki jelenleg még a Rólunk szól című sorozatban szerepel, de néhány éven belül belőle igazi szupersztár válhat. Látható lesz még a Hotel Artemisben Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry, Jenny Slate, Zachary Quinto, Charlie Day és Dave Bautista.

A film amerikai bemutatója június 8-án lesz.