Dobjanak el mindent, lehet, hogy készült egy eredeti sci-fi!

A Burok rendezője lehet, hogy forradalmi tettet hajt végre: olyan, saját történetből készülő sci-fit ír és rendez, ami az előzetese alapján akár tényleg eredeti és újszerű lehet. A főszerepben Amanda Seyfried és Clive Owen.

Andrew Niccol (A burok, Gattaca, Lopott idő) új filmjének a trailer alapján olyan lesz a története, amelyben persze visszaköszönnek ismert toposzok, de jó eséllyel mégis egészen érdekes és eddig ismeretlen lesz a végeredmény, amivé ezek összeállnak.

A sztori egy olyan világban játszódik, amelyben semmiféle privát szféra nem létezik, mindenkiről mindent azonnal lehet tudni, mert ha csak valaki ránéz a másikra, a szeme (vagy kontaktlencséje?) előtt rögtön megjelenik róla minden információ. De történik egy gyilkosság, amely ennek ellenére is titokzatos tud lenni, miközben feltűnik egy nő is, akiről nincs információ, sőt, néha konkrétan láthatatlan is tud lenni. Ebben a világban az anonimitás az ellenség, ami ellen küzdeni kell - innen a cím is: Anon.

Ettől még persze benne van a pakliban, hogy csak az előzetest vágta össze valaki, aki borzasztóan ügyesen találta meg egy béna filmben a jó részeket, de az esély legalábbis megvan rá, hogy újra egy eredeti sci-finek örülhessenek azok, akik láthatják. Mert magyarországi premierről egyelőre nincs hír, de Angliában például május 11-én mutatják be a filmet.