Cseh Anna Marie: Kis szerep, nagy szerep nem számít

Cseh Anna Marie 1995-ben, 18 évesen Las Vegasban megnyerte a Supermodel of the World modellversenyt. Ezután ő lett az első magyar topmodell, aki világszinten is sikeres tudott lenni. Később úgy tűnt, hogy ugyanilyen sikerrel kezdi filmszínészi karrierjét, rögtön főszerepet kapott A fény ösvényeiben és más filmekben is. Később mégis évekre abbahagyta a filmezést. Amikor visszatért, játszott Harvey Keitel és Jane Fonda mellett, most pedig a romagyilkosságokkal foglalkozó Genezisben láthatjuk. Miért hagyott fel évekre a filmezéssel? Milyen volt tapasztalat nélkül Törőcsik Mari mellett kezdeni a színészetet? Hogyan dolgoznak a világsztárok? Többek között ezekről beszélgettünk vele.