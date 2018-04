Túlélheti zaklatási botrányát a 40 éves James Franco

James Franco gyakorlatilag a semmiből küzdötte fel magát Hollywood elitjébe, egy rettentő béna PizzaHut-reklám epizódszereplőjéből lett kétszeres Golden Globe-díjas szupersztár. 39 éves koráig minden tökéletes volt körülötte, a világ legszexibb férfijának is megválasztott színész sokáig úgy várhatta a 40. születésnapját, hogy egy igazán érett sztárként egy új, még sikeresebb szakasz kezdődhet a karrierjében. 40 évesen azonban nem az a kérdés, hogy mikor jön össze neki az Oscar, hanem hogy Kevin Spaceyhez hasonlóan elsöpri-e őt is a szexuális zaklatás-botrány.

Franco Kaliforniában született, édesapja szilícium-völgyi üzletemberként folyamatosan ösztönözte, hogy tanuljon jól és figyeljen oda a jegyeire, amit a fiatal James becsülettel meg is fogadott, sokáig feltett szándéka volt, hogy tengerbiológus lesz. Aztán a középiskolában például balhét balhéra halmozott: letartóztatták alkoholfogyasztásért, graffitizésért, lopásért, vandalizmusért, csupán a bíró jóindulatán múlott, hogy nem került javítóintézetbe.

Nem éreztem jól magam a bőrömben. De változtattam a dolgokon, még épp időben.

A McDonald’sban dolgozott és egy PizzaHut reklámmal indult a karrierje

Francónak elég jó jegyei voltak ahhoz, hogy felvételt nyerjen a UCLA-re, de otthagyta az egyetemet mindössze egy év után, hogy színészetet tanulhasson. A dolgai annyira rosszul mentek, hogy kénytelen volt állást vállalni egy McDonald’sban, mert a szülei nem támogatták anyagilag.

15 hónapnyi képzés után kapta meg az első szerepét: egy PizzaHut reklámban kellett állnia egy telefonfülke mellett három másik emberrel, mielőtt Elvis Presley táncolni kezdett. Az áttörést Judd Apatow mindössze egyetlen évadot megélt sorozata, a Különcök és stréberek (Freaks and Geeks) hozta el neki,

Mindent megtett azért, hogy kiváló színész legyen

A Freaks and Geeks mindössze 18 epizódot élt meg Francóval az egyik fontos szerepben, ő játszotta a laza szépfiút, aki megtetszik a főszereplő lánynak. A kritikusok hiába szerették a sorozatokat, a nézőket sajnos egyáltalán nem érdekelte, de így is beindított egy csomó alkotói karriert, többek között Francóét is. Összejött neki az első főszerep a Whatever It Takes című romantikus vígjátékban, egy évvel később pedig Golden Globe-ot kapott, Emmyre és SAG-díjra is jelölték, mert zseniálisan játszotta James Deant egy tévés dokumentumfilmben.

A James Dean című film azonban nem csak ezért volt különleges, hanem mert ez a film mutatta meg, milyen színész is Franco.

Hogy eljátssza Deant, Franco rászokott a cigire, napi két dobozt füstölt el a karakter kedvéért, befestette szőkére a haját, megtanult motorozni és gitározni, valamint a forgatás ideje alatt egy szót nem beszélt sem a családjával, sem a barátnőjével.

James Dean (2001)

Ez a módszer megalapozta az egész későbbi karrierjét. A Sonny című filmjében szexmunkásokkal dolgozott együtt a karaktere kedvéért, több napon keresztül élt az utcán és korábbi drogosokkal konzultált, hogy hitelesen alakíthasson egy hajléktalan drogost Az igazság órájában. De volt, hogy nyolc hónapig vett boxedzéseket, megtanult lovagolni és kardozni, vagy épp letette a magánpilóta-vizsgát egy filmszerepéért.

Kassza- és szakmai sikerek

A James Dean után Franco megkapta a 2002-es Pókember egyik főbb szerepét, ő játszotta Harry Osbornt. A szuperhős film nagyot kaszált a mozikban, 114 millió dollárból csinált 822 milliót és a kritikusok is szerették. Franco még kétszer játszotta el Harry Osbornt, a 2007-es harmadik rész a negatív kritikák ellenére 891 milliót hozott a mozikban világszerte, máig ez a színész pénzügyileg legsikeresebb filmje.

Pókember (2002)

A Pókember-sorozathoz hasonló kasszasikerek mellett Franco 2007 és 2017 között több mint 40 filmben vett részt színészként és/vagy producerként. Ezek közül meglepően jól sikerült az Ananász Expressz a maga zsibbadtságával, a Párterápia is szórakoztató volt, megmutatta a másik Amerikát a Spring Breakben, feltűnt a Majmok bolygójában, az Alien: Covenantben is, majd lefárasztott mindenkit a Miért pont ő?-ben. A két legjobb filmje egyértelműen Danny Boyle rendezése, a 127 óra, amiben egy balesetet szenvedett hegymászót alakít, akinek le kell vágnia a saját kezét, hogy megmeneküljön, és az idei díjszezon egyik különleges állatorvosi lova, A katasztrófaművész. Előbbiért Oscar-díjra és Golden Globe-ra jelölték 2011-ben, utóbbiért pedig megkapta idén a második Golden Globe-díját, és már az Oscar is a láthatáron lett volna, de a díjkiosztó, és annak utóélete nem sikerül ilyen katasztrofálisan.

Kicsit meleg szexszimbólum, aki nőket molesztál

Pedig Franco éppen a csúcson volt. 2009-ben a Salon magazin a világ legszexibb férfijének választotta, a színészet mellett egyetemre járt, 2011-ben ő és Anne Hathaway voltak a 83. Oscar-gála (vitatható minőségű) házigazdái, festőként kiállításai voltak Los Angelesben, iskolákban tanított, Studio 4 néven még saját súdiót is létrehozott, ahol a fiatal tehetségekkel foglalkozhatott.

Támogatta az LGBTQ-mozgalmakat, gyakran vállalt be meleg karaktereket. Az I Am Michael című filmben például egy valós személyt, Michael Glatzét alakítja, aki melegjogi aktivista volt, de egyszer csak megtagadta homoszexualitását és elvett feleségül egy nőt. Emiatt rendre felmerült a médiában, hogy esetleg homoszexuális, amit részben ő maga be is ismert 2016-ban.

Túl sokat foglalkozik a média a szexualitásommal. Gondolom azért érdekli ez az embereket, mert híres vagyok és tudni akarják, kivel szexelek. De ha aszerint definiáljuk a szexualitásomat, hogy kivel fekszek le, akkor szerintem azt mondhatjuk, hogy cock teaser vagyok (szeret a férfiakkal flörtölni, de nem kerül velük intim kapcsolatban – a szerk.). Igen, egy kicsit meleg vagyok, létezik egy meleg James.

Még ez a kvázi coming out is inkább pozitív irányba befolyásolta a színész megítélését, pedig a "kicsit meleg" Francóról már korábban is terjedtek olyan pletykák, hogy helytelenül viselkedik a nőkkel.

17 évesek, órgiák és orális szex

Még ki sem robbant a Weinstein-botrány, a színész már belekeveredett egy zűrös ügybe. Egy 17 éves lány még 2014-ben posztolt képernyőképeket egy Francoval folytatott beszélgetésről. Ő és a színész New Yorkban találkoztak, utóbbi pedig annak ellenére próbált meg összehozni vele egy intim találkozót Instagrammon, hogy a lány elárulta neki a valós korát. Bár ezzel a 35 éves Franco semmi törvénytelent nem követett el (New Yorkban 17 év a korhatár), mégis kikezdte a média, ő pedig kénytelen volt bocsánatot kérni a dolog miatt.

Ez a stiklije nem került sokba, az emberek elfelejtették, és a szakmát sem különösebben érdekelte. Ám amikor az idei Golden Globe-díjátadón Franco annyira szolidáris akart lenni a nőkkel, hogy a Time’s Up mozgalom kitűzőjével az öltönyén jelent meg, akkor ordas nagy hibát követett el. Az LA Times nem sokkal ezután megjelentetett egy cikket, amiben öt, a kitűző miatt is felháborodott nő arról beszélt, hogy Franco szexuálisan zaklatta őket.

Sarah Tither-Kaplan, egyike az öt nőnek, például arról beszélt, hogy egy meztelen orgiajelenetet forgatása közben Franco levette a színésznőkről azt a műanyag eszközt, amivel a vaginájukat védték és így kellett az orális szexet imitálniuk. Másik két korábbi tanítványa szerint Franco dühös lett, amikor a nők nem akartak félmeztelenül játszani egy jelenetnél, Katie Ryan szerint – aki szintén vett néhány órát a Studio 4-ben – a színész azt éreztette a nőkkel, hogy kaphatnak szerepeket, ha leveszik a pólójukat vagy részt vesznek szexjelenetekben. A 23 éves Violet Paley pedig arról mesélt, hogy Franco orális szexre kényszerítette egy autóban. Igaz, ekkor közöttük már romantikus kapcsolat volt és a nő önszántából ment bele a dologba, bár elmondása szerint azért, hogy a színész nehogy megutálja.

Franco és az ügyvédje ezt és a többi vádat is valótlannak nevezte, vagy minimum a valóságnak nem teljesen megfelelőnek, a színész pedig azt mondta, hogy semmi illegálisat nem tett. Ennek ellenére Tither-Kaplan és Paley is azt mondta az LA Timesnak, hogy a Harvey Weinstein-botrány után Franco megkereste őket és megpróbálta helyrehozni a dolgokat, még ha nem is volt mindenki elégedett a kivitelezéssel.

Egész életemben böszke voltam arra, hogy felelősséget vállaltam a tetteimért. Azok a dolgok, amiket a Twitteren írtak, nem úgy történtek. Ennek ellenére mindenkit támogatok, hogy mondja el a maga történetét, hisz olyan sokáig kellett magukban tartaniuk. Én semmilyen módon nem hallgattatnám el őket, és ha bármi rosszat tettem, jóvá fogom tenni, mert muszáj.

– mondta Franco a The Late Show with Stephen Colbert című showban. Mindenesetre a botránya pont lement még az Oscar-szavazás előtt, így az addig komoly esélyesként emlegetett James Franco hirtelen nem kívánatos személy lett a díjszezonban, így elúszott az esélye arra, hogy Oscar-díjra jelöljék.

Túlélheti a botrányt

Bár a Time's Up kitűzővel hatalmas öngólt lőtt, és az Oscar-esélyei is odalettek, Harvey Weinsteinhez vagy Kevin Spaceyhez képest mégsem tűnik annyia végzetesnek James Franco jelenlegi helyzete. Gary Oldman például egy korábbi állítólagos családon belüli erőszak és a Mel Gibson védelmében tett kommentjei ellenére is Oscart kapott a Legsötétebb óráért. Dustin Hoffman ugyan nem úszta meg ennyire simán a körülötte kirobbant botrányt, és ha csak ilyen alsó kategóriás szinten, de folytathatja a karrierjét.

Franco esetében mintha komolyabb ügynek tűnne az, hogy egy korábbi tanítványa beperelte A katasztrófaművész (The Disaster Artist) forgatókönyve miatt. A New York Times minden esetre mondott már le vele kapcsolatos eseményt, az Akadémia pedig még tavaly decemberben nagyon finoman fogalmazva kijelentette, hogy az Akadémián nincs helye olyanoknak, akik visszaélnek a hatalmukkal, valamint nem illő módon bánnak az emberekkel.