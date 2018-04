Jöhet a Szörnyecskék című kultfilm brutális folytatása

Chris Columbus megerősítette: a Szörnyecskék című, 1984-es kultfilmjének rebootján dolgozik, bár egyelőre sokkal többet ennél még nem lehet tudni.

Chris Columbust a brit Metro kérdezte eredetileg arról, dolgozik-e 1985-ös, Steven Spielberggel közösen írt, Kincsvadászok című filmje forgatásán, de az író - akit azóta producerként Oscarra jelöltek A segítség című filmért, de ő rendezett három Harry Potter-filmet vagy a Reszkessetek, betörőket is - azt felelte: azon a folytatáson nem dolgozik, de a Szörnyecskékén igen.

Hozzátette: a film valójában várhatóan nem folytatás lesz, inkább reboot, azaz nem a Szörnyecskék 2. után következő Szörnyecskék 3-ra készül, inkább egy új, önálló sztorit írna meg.

Korábban már az is kiderült, a forgatókönyv "sötét és elborult" lesz. Ezt nagyjából el is lehet képzelni az alapján, hogy Chris Columbus eredetileg a Szörnyecskék sztoriját is egész máshogy írta meg. Az ő verziójában a cuki Gizmo is véres szájú szörnnyé alakult volna át, és a gonosz csapat élére állt volna, Phoebe Cates figuráját pedig egyszerűen lefejezték volna a szörnyecskék. Erről Steven Spielberg executive producer beszélte le - írta korábban a Syfy magazin.

Hogy a forgatáson részt vesz-e az eredeti film rendezője, Joe Dante, vagy hogy mikor várható bemutató, egyelőre még nincs hír.