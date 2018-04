Steven Spielberg olyan sok pénzt termelt, mint még soha senki

Steven Spielberg legújabb blockbustere, a Ready Player One nem bűvölt el minden kritikust (bár minket pont igen), de a nézőket eléggé érdekelte, olyannyira, hogy pár hét alatt már át is lépte globálisan a félmilliárd dolláros bevételt. És ezzel Spielberg lett a történelem első rendezője, aki filmjeivel együtt elérte a tízmilliárd dolláros bevételi álomhatárt. De ha ez nem lenne elég, most még egy nagy dobásra készül.

Ráadásul a tízmilliárdos bevétel úgy jött össze, hogy még az inflációt sem számolták hozzá, amivel együtt, azaz mai árfolyamon már rég elhagyta volna ezt a határt. A bevételek valamivel kevesebb, mint fele észak-amerikai kasszáknál jött össze (4,65 milliárd dollár), a többi külföldön - írja a Hollywood Reporter.

A 74 éves rendező 33 filmmel érte el az eredményt, amely miatt azért elég biztosan ülhet a tízmilliárdosok exkluzív klubjának egyetlen egy trónszékében. Az őt lihegve követő rendezők ugyanis alig több, mint a felét érték el ennek a számnak: Peter Jackson 6,521 milliárd, Michael Bay 6,451 milliárd, James Cameron pedig csak 6,139 milliárd dollárt termelt a filmjeivel.

Spielberg ráadásul nem is azzal tervezi tölteni a következő éveit, hogy Donald kacsaként fejest ugrik a pénzébe a páncélteremben. Bejelentették ugyanis, hogy életében először aláírt egy szuperhősfilmhez: ő rendezi majd a Blackhawk című képregény-adaptációt a DC-nek, a moziban sokkal sikeresebb Marvel folyton újabb és újabb módokon a nyomukba érni kívánó konkurensénél.

A Blackhawkot David Koepp írja majd, aki már sokszor dolgozott Spielberggel, a Jurassic Park-filmeken, a Világok harcában és a legutolsó Indiana Jones-filmen is. A Blackhawk című, először 1941-ben megjelent képregény egy elit, második világháborús pilótacsapatról szól.

De mielőtt hozzáfog ehhez a filmhez, Spielberg még elkészíti a következő Indiana Jones-mozit, amiben még az is lehet, hogy nő lesz a főszereplő.