A dinoszauruszok Kínát is letarolták

Múlt héten elstartolt a magyar mozikban a nyár egyik leginkább várt filmje, a Jurassic World: Bukott birodalom, amit itthon a a bemutató hétvégéjén 127 838 ember látott összesen. A siker borítékolható volt, hiszen három évvel ezelőtt az előző rész világszerte letarolta a mozikat. Pedig a film nem lett túl jó, kritikánkban azt írtuk, hogy tele van kínos sületlenségekkel és látványos jelenetekkel. A közönség valószínűleg a nosztalgia miatt ül majd be elsősorban a filmre, így kevésbé számíthat a kritikai megítélése.

Közben a film megérkezett Kínába is, és ott is mindent letarolt, olyannyira, hogy a negyedik legerősebb hollywoodi nyitóhétvégét produkálta. Egy hétvége alatt majdnem 112 millió dollárt hozott össze, ez jóval több, mint a Jurassic World első részéé, és összesen három, olyan hollywoodi film volt eddig, ami nagyobb bevétellel nyitotta volna a hétvégét. Ráadásul a hétfő Kínában nemzeti ünnep, így a hétvége összes bevétele végül ennél jóval több lesz majd. A most pénteken bemutatásra kerülő Hihetetlen család 2. része azonban valószínűleg megtöri majd a dínók sikerét, hiszen a rég várt folytatás 180 millió dolláros bevétellel zárta első hétvégéjét az észak-amerikai mozikban.