Sandra Bullock is rettegett Harvey Weinsteintől

"Én is hallottam Harvey Weinstein ügyeiről, és féltem is tőle" - nyilatkozta az Oscar-díjas Sandra Bullock a Sunday Timesnak adott interjújában. Őt ugyan nem hívta meg a szállodai szobájába a producer, akit nemrég letartóztattak többszörös nemi erőszak és szexuális zaklatás vádjával, de rögtön, amint hollywoodi sztár lett, Bullocknak is volt egy "kemény" helyzete egy hatalmi pozícióban lévő férfival egy forgatáson.

"A karrierem nagyon korai szakaszában volt egy nehéz szituációm egy hatalmi helyzetben lévő emberrel. Próbáltam humorral elütni a dolgot, de nem működött. Végül azt mondtam: kérlek, inkább rúgj ki! Ez egy lecke volt. A későbbiekben tartózkodtam mindentől, amit félre lehetett volna magyarázni úgy, hogy valahogyan a szexualitáshoz kötődőnek tűnjön. Ezt elzártam magamban" - nyilatkozta.

Bullock azt is elmondta, korábban kiállt egy nő mellett, akiről az terjedt el a szakmában, hogy azért kapott meg egy szerepet, mert "dugott Harvey Weinsteinnal". "Én meg azt mondtam: fogjátok be a szátokat! Fogalmatok sincs." Bullock ráadásul később megtudta: a nő valójában erőszak áldozata volt.

"Én is csak azt hallottam, amiről Harvey azt akarta, hogy mindenki értesüljön, és ez kurvára feldühített" - mondta, hozzátéve, hogy Weinstein áldozatai "Nem lefeküdtek Harvey-val. Csak Harvey akarta, hogy mindenki ezt gondolja."

Bullock azt is elmondta, nagyon bátornak tartja a nőket, akik felszólaltak Weinstein ellen, de először nagyon-nagyon megrémült. "Azt gondoltam: ó, istenem, ez nagyszerű, de bassza meg, mi van, ha nem fog működni? Remélem, nem esünk át a ló túloldalára! Jelenleg egy feltérképezetlen területen mozgunk. Sok félelemmel találkozom, és sok olyan férfival egy bizonyos generációból, akik az egészet nem értik meg."

Bullock azt mondja, a jelenleg készülő horrorfilmje, a Bird Box forgatásán "rengeteg félelmet" érez a férfiak részéről. "Egy idő után azt mondtam nekik: értem, hogy féltek, de én biztonságban érzem magam, úgyhogy elsüthettek pár viccet. De ha átlépitek a határvonalat, azt kurvára nem fogom annyiban hagyni."