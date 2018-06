A legjobb főszereplő díját kapta Szamosi Zsófia Kassán

Újabb díjat söpört be az idén Cannes-ban is sikerrel szereplő magyar film, az Egy nap. „A kassai filmfesztivál nekem ítélte a legjobb női alakítás díját Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjéért. Íme a Kék Angyal!" – jelentette be a hírt Szamosi Zsófia a Facebookon.

Egészen sokáig úgy volt, hogy idén nem szerepel magyar film Cannes-ban, majd végül Szilágyi Zsófia filmje a Kritikusok Hete versenyszekcióban szerepelt, és elnyerte a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége az Európai Filmakadémia kérésére összeállított egy 12 filmből álló listát is, amelyen szintén helyet kapott az Egy nap, ezzel a film esélyessé vált az Európai Filmdíjra is.

Az Egy nap főhőse Anna (Szamosi Zsófia) a háromgyerekes, negyvenes nyelvtanárnő. Ahogy a film címe ígéri, az ő kicsivel több mint egy napját követhetjük nyomon. A film azonban jóval több egy napi történetnél, mélyén igazi dráma lapul. Azt írtuk róla kritikánkban: „hiánypótló, érzékeny, okos film, ami teljes joggal szerepel a legjobbak között”. A film november 8-án kerül a magyar mozikba.