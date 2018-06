A Rögtönzött szerelem sztárja is csatlakozik a Men in Black újabb részéhez

Kumail Nanjiani színész, komikus, aki a Rögtönzött szerelem című filmmel vált itthon is ismertté, maga is megerősítette, hogy csatlakozik a Men is Black spinoff film stábjához, egy vicces földönkívülit fog alakítani. A Rögtönzött szerelem című filmet mi is nagyon dicsértük, a Rotten Tomatoes oldalon 98 százalékos értékelést söpört be, Nanjiani pedig Aranyglóbuszt is kapott érte.

Azt már régóta lehet tudni, hogy a Man in Blackhez készül egy újabb epizód, ami nagyon jó hír a rajongóknak még úgy is, hogy ehhez semmi köze nem lesz Tommy Lee Jonesnak és Will Smithnek. Sőt, ezúttal nem is két férfi lesz a főszereplő, hanem egy férfi és egy nő: Chris Hemsworth és Tessa Thompson. Thompson és Hemsworth pedig már harcolt együtt a Thor: Ragnarökben. A Hollywood Reporter korábban arról számolt be, hogy Liam Neeson is szerepelni fog a filmben, a sötét zsaruk londoni bázisának fejét alakíthatja, a brit fővárosban kezdődik majd ugyanis a történet.

A filmet F. Gary Gray rendezi, aki többek között a Halálos iramban 8-at is. A film egyelőre cím nélkül fut, de nagyon úgy tervezik, hogy pont egy év múlva már moziba kerül.

Az eredeti trilógia főszereplői közül Will Smithszel kapcsolatban korábban azt pletykálták, hogy a Sony nem akarja kifizetni neki azt a gázsit (20 millió dollár filmenként), amennyiért a második és a harmadik részt csinálta, így ő kimarad a folytatásból.