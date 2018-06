A Predator a Jurassic World útjára lépett

Nyolc évvel az Antal Nimród által rendezett Predator-film, a 2010-es Ragadozók után, újabb résszel bővül a Predator-moziverzum. A negyedik, Predator - A ragadozó című filmhez májusban már befutott egy teaser trailer, most pedig kijött hozzá egy valamivel hosszabb előzetes is.

Azt már korábban tudtuk, hogy a legújabb Predator-film véres és korhatáros lesz, az újabb előzetes csak még biztosabbá tesz minket a dologban. Az első perc végén még egy viccesnek szánt, valójában szimplán csak kellemetlen zrikát is kapunk, amiben azon kellene nevetni, hogy az egyik szereplő anyját virágnyelven lekurvázzák.

Az új Predatort egyébként a Rendes fickók, a Vasember 3 és a Durr, durr és csók rendezője, Shane Black jegyzi, aki ráadásul az első, 1987-es Predator-filmben is szerepelt – aztán viszonylag hamar lecsapott rá a Ragadozó. Black, mint mondogatta, úgy szerette volna megújítani a franchise-t, hogy közben megőrzi a Predator-mozik hagyományait. Hogy ez mennyire sikerül neki, majd kiderül, a rajongókat egyelőre eléggé megosztják az eddig látottak.

Black a forgatókönyvön is dolgozott, méghozzá Fred Dekkerrel, aki a Robotzsaru harmadik részét rendezte, és akivel a klasszikus horrorbestiákat (Drakula grófot, a farkasembert, a múmiát, Frankeinstein és a Fekete lagúna szörnyét) csodálatosan összeeresztő, 1987-es The Monster Squadon is együtt dolgoztak. A választás talán azért sem véletlen, mert a Ragadozónak a negyedik részben társasága is akad – és ilyenkor nyilván képtelenség nem a Jurassic Worldre asszociálni.

A Predator - A ragadozó szeptember 13-án érkezik a magyar mozikba, egy nappal az amerikai premier előtt.