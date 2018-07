Újabb idegbeteg háziszellemes horror jön

A The Witch in the Window, azaz Banya az ablakban azok közé a horrorfilmek közé tartozik, amikben a főszereplő egy ház. És mivel horror, a ház, pontosabban az abban elemésztett/megkínzott/élve eltemetett/stb. egykori lakó cseppet sem kedves, hanem az új lakókon tölti ki a dühát/frusztrációját/gyilkos vágyait. A filmet jeleneg csak fesztiválokon lehet elcsípni, de pár piacra (USA. Anglia, Németország, stb,) már megvették a jogokat, és hamarosan úgyis látható lesz valamelyik streamingszolgáltatónál is.

Az író-rendező Andy Mitton (Chilling Visions: 5 Senses of Fear, Yellowbrickroad), a főszereplői Alex Draper (Yellowbrickroad), Arija Bareikis (The Purge) és Carol Stanzione (Deliver Us from Evil), a sztori meg annyi, hogy Simon és 12 éves fia Vermontba költöznek, ahol egy elhagyatott farmházat újítanak fel, DE összetalálkoznak az előző lakó, a rém genyó Lydia néni szellemével. És minél acélosabb lesz a ház Simon áldásos tevékenységének köszönhetően, annál rémisztőbb mértékben erősödik Lydia néni. Nahát.