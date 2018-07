Újabb szexuális bűncselekménnyel vádolta meg az ügyész Weinsteint

Egy harmadik nő ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel is megvádolta Harvey Weinstein szexbotrányokba belebukott producert a manhattani kerületi ügyész. Az újabb esettel kibővített vádirat szerint egy meg nem nevezett nőt még 2006-ban orális szexre kényszerített.

A producer ellen korábban egy 2004-es és egy 2013-as eset miatt emeltek vádat. A több rendbeli nemi erőszakkal és szexuális bűncselekményekkel vádolt Weinstein ártatlannak vallotta magát az egyik manhattani bíróságon, minden olyan állítást tagadott, amely szerint az együttlétek a másik fél beleegyezése nélkül történtek volna.

Az egykori befolyásos filmmogul jogi képviselője az újabb ügyben még nem szólalt meg. A vizsgálat tovább folytatódik a producer ügyében. Az ügyész arra kérte Weinstein esetleges további áldozatait, hogy tegyenek feljelentést.

A Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat társalapítóját több mint 70 nő vádolta meg nemi erőszakkal, szexuális zaklatással 2017 októbere óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok feltárták a producer zaklatási ügyeit, írja az MTI.

A 66 éves férfi május 25-én feladta magát a New Yorki rendőrségen. Még aznap egymillió dollár óvadék ellenében szabadon engedték, de elektronikus nyomkövetőt kell viselnie és nem hagyhatja el New York és Connecticut államot.