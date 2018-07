Istentelenül cool a főszereplő, de mire elég ez?

Csuja László bemutatkozó nagyjátékfilmje olyan, amit tipikusan fesztiválfilmnek szoktunk definiálni: a kis költségvetésű fantázia és a kőkemény realizmus keveredése, amatőr, de kifejező szereplők, impresszionista operatőri munka és rendezés, és a populáris igény totális letojása.

A Virágvölgy mindegyik téren teljesít, de a részletei csak egy homályos egészt adnak ki. Egyértelműbben:

azt hiszem, hogy értem a Virágvölgy szándékait, de nem igazán érdekeltek.

Az, hogy mi kit érdekel, nyilván egyéni vita kérdése, és el tudom képzelni, hogy valakit elragad Csuja és a forgatókönyvíró Nagy V. Gergő története egy balhés lányról, egy enyhe értelmi fogyatékos fiúról, a csecsemőről, akit egyikőjük elrabol, és a világról, ami nem hagyja őket békén.

De amit láttam Karlovy Varyban, és amit ősszel majd a magyar nézők is láthatnak, valami olyasmi, amit csak egy fokkal elvontabb szinten tudok értelmezni.

Hogy mit jelent a párkapcsolat, mit jelentenek a társadalom béklyói, micsoda valójában szülőnek lenni, és mit jelent egyedül maradni.

Vass Gergely becsillanó, naplementés, vagy lézerfényekkel megvilágított képein az egész ráadásul olyan, mintha egy másfél órás Instagram-storyt néznénk, ami néhol komorabb, néha pedig repülhetne a lájk a szép filterre. Az egész szép, akkor is, amikor csúnya.

Amikor először meglátjuk Lacit, a Virágvölgy férfi főszereplőjét, éppen egy pszichológus kérdezgeti egy alkalmassági teszten. Az eredmény 53% lesz, azaz Laci képtelen az önálló döntések meghozására. Fura módon ennek örül a nagybátyja, aki folyton azt hajtogatja, hogy ezzel mennyivel jobb lesz a fiúnak, könnyebben fog lakást találni, könnyebben fog munkát találni. Ezzel párhuzamosan amikor meglátjuk Biankát, a Virágvölgy női főszereplőjét, éppen félmeztelenül úszik egy medencében. A medence nem az övé, a megérkező család pedig kiparancsolja onnan. Bianka az a típusú lány, akinek a város csomó pontján vannak exei, de egyikőjük sem szívesen akar vele találkozni. Egy nap a parkban meglátja, hogy egy anyuka egyedül hagyja a gyerekét a babakocsiban. Bianka eltolja. Összetalálkozik Lacival, és ketten pikk-pakk kitalálják azt a hazugságot, hogy a gyerek az övék. A hazugság pedig megbolygatja mindkettőjük életét, bár Laciét jobban, mert eléggé úgy tűnik, hogy Bianka az ilyeneknek él.

Biankát egyébként Berényi Bianka zenész, modell játssza, aki egy újabb példája annak, hogy a magyar film a színészek és színésznők körén kívül keres magának főszereplőket (lásd Röhrig Géza a Saul fiában, Vecsei Kinga A szerdai gyerekben, Morcsányi Géza a Testről és lélekrőlben). A színésznő Biankában tényleg van valami, ami egyprofiban nem biztos, de a legtöbb a létező Biankából van - ha végignézzük az Instagramját, akkor láthatjuk, hogy pár pillanat a Virágvölgyből egyenesen onnan van. Ami néha rá is nyomja a bélyegét a filmre, mert mintha egy Berényi Bianka-showreelt néznénk az életéből: van itt pózolás fegyverrel és baromfival is. A Lacit játszó Réti László a rövidebbet húzta ebben a filmben, a karakteréből adódóan az ő munkája csak passzivitásból áll. (Réti a való életben speciális olimpiai bajnok görkorcsolyában.) Még akkor is, amikor több jelenetre ő lesz a Virágvölgy tényleges főszereplője. Ebben az sem nagy segítség, hogy Laci egy elég nagy rébusz: egy értelmi fogyatékos, akinek van egy gazdag gyámja, de mégis munkásszállón lakik. Aki váltig állítja, hogy ő bútorokat pakol, Biankával mégis egy mosodában találkoznak. Mellettük színészek, és amatőr színészek tömkelege tűnik fel. Utóbbiakból van pár melós, akik néha ragyognak a vásznon a többiekhez képest.

Nehezen tudom megmondani, hogy milyen is a Virágvölgy, mennyire egyedi, mennyire mond újat, vagy ha nem is mond, akkor mennyire mondja ezt jól.

A világ filmfesztiváljainak nagyon nagy százalékát ilyen tisztességesen elkészített, elliptikusabb filmek teszik ki, amik aztán a karrierjüket ilyen filmes eseményeken fogják leélni, és nem feltétlenül a hazai mozikban.

De egy film minőségét semmiképpen sem az határozza meg, hogy milyen közönséget nem fog elérni, hanem az, hogy mennyire jó, és mennyire felel meg a saját céljainak. Ha a Virágvölgy célja az volt, hogy két amatőr szereplővel és szép operatőri munkával bemutasson egy történetet, ami sokkal nagyobb dolgokra reflektál, akkor sikeres. Ha az volt a célja, hogy ezzel lekössön, elgondolkodtasson, akkor nem biztos, hogy az.