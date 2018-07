A Hangyát és a Darazsat nem engedték bosszút állni

Peyton Reed az IGN-nek adott interjújában elárulta, hogy ő akadályozta meg szuperhősei szereplését a harmadik Bosszúállók-filmben. A Hangya ugyan szerepelt az Amerika Kapitány: Polgárháborúban, de a rajongók nagy meglepetésére nem került be a harmadik Bosszúállók filmbe, ami nélküle is több mint 2 milliárd dolláros bevételt termelt, szóval, ha így nézzük, nem is biztos, hogy hiányzott belőle. Magyarázatot viszont nem kaptunk a kérdésre, a Bosszúállók 3 egy szóval sem tért ki a kérdésre.

A július 26-án érkező A Hangya és a Darázs rendezője úgy vélte, hogy a két szuperhős első közös filmje inkább egy külön történet legyen, amiben jobban megismerhetjük őket, mintsem elvesszenek a Végtelen háború sztárjai között.

Reed szerint végül az döntötte el, hogy nem fognak szerepelni a Thanos elleni harc első körében, hogy nem akarta a Darazsat elsőként egy ilyen össznépi dzsemboriban megmutatni - már ha egyszer készülőben volt a saját első filmje is, amiben a Hangya mellett főszereplőként látható.

Pontosan emiatt maradt ki az Amerika kapitány 3-ból is, nem volt értelme bedobni egy mellékszerepre úgy, hogy a sztorija nincs rendesen kidolgozva. Az első Hangya-filmben csak az alteregójával, Hope Van Dyke-kal találkozunk, de szuperhősként A Hangya és a Darázsban láthatjuk majd először.

A rajongók mindenesetre reménykednek, hogy a páros végül csatlakozik a többi szuperhőshöz a Bosszúállók jövőre érkező negyedik részében. (ScreenRant)