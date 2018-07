John Malkovich és Jude Law is reverendába bújik Az ifjú pápa testvérsorozatában

Még Jude Law-t is meglepte a magát istennek képzelő, forradalmár egyházfő szerepe az Oscar-díjas filmrendező új sorozatában.

Az Oscar-díjas olasz rendező, Paolo Sorrentino már korábban is forgatott ellentmondásos figurákról.

Az Oscar-díjas Paolo Sorrentino, Az ifjú pápa című sorozat rendezője novemberben kezdi el második saját tévésorozata, Az új pápa forgatását, írja az IndieWire. Az új sorozat ugyan egyes elemeiben kapcsolódni fog Az ifjú pápához, de valószínűleg egy másik pápa lesz főszerepben.

Fotó: Gianni Fiorito Jude Law Az ifjú Pápa című HBO sorozatban

Mindenesetre a sorozatba visszatér Jude Law is, aki a 2016-os sorozat főszereplője volt, és akit Golden Globe-ra is jelöltek alakításáért, de hogy pontosan mi lesz a szerepe, az egyelőre még nem erősítették meg. Hozzá csatlakozik a kétszeres Oscar-jelölt John Malkovich, aki jelenleg a BBC One ABC-gyilkosságok című sorozatán dolgozik. A nézők decemberben láthatják majd először Poirot szerepében a színészt, aki Az új pápában feltehetőleg a címszereplőt fogja alakítani.

Sorrentino Az ifjú pápa sikere után azonnal belekezdett Silvio Berlusconi életét feldolgozó, két részes Loro című filmjébe. Az első rész év végén érkezik a magyar mozikba, Az új pápa forgatása pedig várhatóan novemberben kezdődik.

