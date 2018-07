Elég látványos, ahogy Mark Wahlberg felforgatja Délkelet-Ázsiát

Új előzetes érkezett Mark Wahlberg 22 mérföld című akcióthrilleréhez. Mint arról már beszámoltunk, az Oscar-jelölt színész már negyedszerre dolgozik együtt Peter Berg rendezővel (A túlélő, Mélytengeri pokol, A hazafiak napja). A 47 éves amerikai színész egy elit CIA ügynököt alakít, akinek meg kell akadályoznia egy USA elleni támadást.

Fotó: outnow.ch

A film sztorija szerint 4 kiló radioaktív izotópnak kél lába egy délkelet-ázsiai országban, James Silvának (Mark Wahlberg) pedig egy leleplezett és az amerikaiaktól segítséget kérő informátort kell kijuttatnia az országból. Az informátort az indonéz meglepetés-filmsikerben, A rajtütésben mindenkit gond nélkül agyonverő Iko Uwais játssza; ő azóta a Star Wars: Az ébredő Erőben is szerepelt.

Silvának és egységének mindössze 22 mérföldet kéne megtenniük 90 perc alatt az informátorral repülőtérig, ahol már vár rájuk egy repülőgép, ám minden rosszra fordul. Silva elszakad egységétől, így egyedül kell keresztülverekednie magát az ellenséges bűnözőkön és a velük összejátszó rendőrökön.

Wahlberg és Uwais mellett feltűnik még John Malkovich és a Walking Deadből ismert Lauren Cohan is. Rajtuk kívül szerepelni fog Ronda Rousey (The Expendables - Feláldozhatók 3., Halálos Iram 7.) is, aki 2008 olimpiai bronzérmese judoban, és többszörös MMA világbajnok is.

A filmet augusztus 17-én mutatják be az Egyesült államokban. Hozzánk várhatóan szeptember 27-én jut el.