A Gettó Balboa bekerült a Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába

Bogdán Árpád Gettó Balboa című dokumentumfilmjét beválogatták a 24. Szarajevói Filmfesztivál nemzetközi dokumentumfilmes versenyprogramjába. A rendező a januári Berlinálén mutatta be Genezis című játékfilmjét, most pedig első, egészestés dokumentumfilmje jön, amit az iamnewhere és a SpeakEasy Project koprodukciójában forgatott Ponczók Attila és Csányi Dávid eredeti ötlete alapján.

A Gettó Balboa fókuszában a józsefvárosi gyerekeket felkaroló, börtönviselt, később megtért edző, Misi, és a világbajnoki címre törő, tehetséges, de nehéz szociális körülmények közül érkező fiatal bokszoló, Zoli élete, és kettőjük kapcsolata áll.

A filmre már az utómunka fázisában felfigyelt a nemzetközi dokumentumfilmes szakma: tavaly egy fejlesztő workshopon elnyerte az IDFA (International Documentary Filmfestival Amsterdam), a világ legrangosabb dokumentumfilm-fesztiváljának különdíját. A Gettó Balboa a budapesti nyolcadik kerületi roma közösség különleges erőfeszítése nyomán jöhetett létre, majd több év fejlesztés után a Magyar Média Mecenatúra program jóvoltából vált finanszírozhatóvá. Bogdán Árpád így nyilatkozott a filmről:

Régóta szerettem volna készíteni egy dokumentumfilmet, ami reményt ad, kiutat mutat. Ugyanis nem akartam elfogadni, hogy csakis kudarccal végződő történeteink lehetnek, pláne most, mikor nagyon nagy szükségünk van a mesékre. Azokra a régi vágású, klasszikus mesékre gondolok, amiken keresztül megtanultunk újra hinni az álmainkban.

Józsa László, a film egyik producere szerint előző munkájuk, az ULTRA bizonyítja, hogy érdemes nagy vászonra dokumentumfilmet készíteni, hiszen tízezerné-l is több nézőt vitt be a moziba (azóta az HBO GO-n is látható).

A Gettó Balboa reményeink szerint legalább ekkorát fog szólni. Az elmúlt pár évben Magyarországon Netflix/HBO-szintű dokumentumfilmek készülnek futószalagon, nemzetközi sikereink nem maradnak el a játékfilmjeinkétől. Örülök, hogy ennek a folyamatnak mi is alakítói vagyunk.

Az augusztusban rendezett 24. Szarajevói Filmfesztiválon Bogdán Árpád filmje mellett további két magyar dokumentumfilm (Csuja Lászó: Kilenc hónap háború; Zurbó Dorottya: Könnyű leckék), valamint Szilágyi Zsófia Egy Nap című játékfilmje is versenyez majd.