Sorra döntik a rekordokat a Disney-filmek

Megérkeztek a bevételi adatok az amerikai mozikból, amik ismét totális Disney dominanciát mutatnak. Első helyen mutatkozott be 76 millió dollárral a Hangya és a Darázs című film, ami a Marvel filmes univerzumának legújabb darabja. Az első rész csak 57 millió dollárral indított, ebből is látszik, hogy hiába volt ez a Marvel 20. filmje a közönség továbbra sem unja a szuperhősöket.

Ezzel a 20 filmmel a Marvel egyébként már 17 milliárd dollárt termelt, de ami ennél is hihetetlenebb rekord, hogy mindegyik filmjüknek sikerült megszereznie az első helyet a bevételi listán, akkor, mikor bemutatták. Ez a sorozat példa nélküli. A Paul Rudd és Evangeline Lilly főszereplésével készült film a világ többi országában 85 millió dollárt keresett, összesen tehát máris 161 millió dollárnál jár. A hazai bemutatóra várni kell, egészen július 26-ig.

De nem a Marvel sikere az egyetlen, aminek örülhetnek a Disney stúdió vezetői. A második helyet is az ő filmjük szerezte meg, mégpedig a Hihetetlen család 2. A folytatás most mutatkozott be a magyar mozikban, (kritikánkban csupa jót írtunk róla) de Amerikában már több hete műsoron van. Ez idő alatt pedig ez lett az első olyan animációs film, ami az Egyesült Államokban több, mint 500 millió dollárt tudott termelni. Globálisan már 700 millió dollár felett jár. A Hihetetlen család 2. egyébként a Pixar stúdió 20. filmje, amik világszerte összesen több, mint 12 milliárd dollárt termeltek. Ez csak a mozijegyeket jelenti, vagyis nincsen benne az, amit a stúdió a karakterekkel ellátott pólókkal, játékokkal és egyebekkel keresett.