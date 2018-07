Hihetetlen, mennyien kíváncsiak erre a családra

A hihetetlen család 2-ben megvan "minden, amiért az első részt szeretni lehetett. Az árnyalt, hétköznapi emberhez közelített karakterek. A pár villanással is emlékezetessé váló mellékszereplők. A szuperhőslét és a normális élet folyamatos konfliktusa. Az animáltan is lélegzetelállító akciók" - írtuk kritikánkban. És a nézők is hasonlóan gondolhatták: a hétvégi mozis nézettségi listát toronymagasan vezeti ez az animációs film.

Fotó: outnow.ch

A hihetetlen család második részére 86 082 néző volt kíváncsi a hétvégén, ami egyébként hollywoodi filmtől nem is lenne olyan nagy szám, de az elmúlt napokban az emberek nem nagyon akartak moziba menni, így ez a szám jelenti a tízes listába került összes film nézőinek csaknem felét.

A lista második helyezettjére mindössze 23 065-en voltak kíváncsiak: ennyien nézték meg azt, ahogyan felnőtt emberek minden évben egy hónapig fogócskáznak egymással. A Haverok harca Sixxnek annyira nem tetszett, hogy ahhoz még a huszonháromezer néző is sok: a hamarosan megjelenő kritikánkban 4 pontot adott a filmre.

A heti premierek közül csak Shailene Woodley hajós drámája, a Sodródás jutott be a top tízbe a maga 13 279 nézőjével. Ez az ötödik helyre volt elég, ahhoz nem, hogy megelőzze a Jurassic Worldöt (3.) vagy az Ocean's 8-et (4.) Utánuk is szintén több hetes filmek jönnek, sorrendben a Szupercella 2 : Hades, a Felelsz vagy mersz, a Kutyaparádé, a Túl szexi lány és a Sicario 2 – A zsoldos.

Két másik film is debütált még múlt csütörtökön, de ezek még kis költségvetésű francia vígjátékokhoz képest is tragikus számokat hoztak. A szerintünk is borzalmas Egy burka, egy nadrágot 1409-en, a Papás babást pedig 968-an látták (13. és 14. hely); van olyan 6, 7 és 8 hete műsoron lévő film is, amely nagyobb számokat produkált ennél.

Az amerikai nézettségi adatokról és a Disney-filmek rekorddöntéseiről ebben a cikkben írtunk: