Verekedés miatt perlik Johnny Deppet

Egészen bizarr ügybe keveredett megint Johnny Depp, ha hinni lehet a TMZ bulvároldalnak. Egy férfi állítólag azért pereli a színészt, mert megtámadta forgatás alatt.

Még tavaly kezdték el forgatni a City of Lies c. filmet, amely a legendás keleti parti rapper, Biggie Smalls meggyilkolásáról szól. Ebben a filmben dolgozott location managerként Gregg Brooks és a Los Angeles-i nyomozót alakító Depp is.

Brooks location managerként a forgatási helyszínekért felel, és egyik alkalommal épp Deppel forgattak. A munka nem igazán ment jól, és Brooks jelezte a rendezőnek, hogy mindössze egy lehetőségük maradt, hogy felvegyék a szükséges jelenetet az adott helyszínen.

Fotó: John Phillips / Getty Images Hungary

Depp ekkor állítólag teljesen kiakadt, mire Brooks keresett egy helyi rendőrt, hogy megvédje az őrjöngő színésztől, de mire találhatott volna valakit, Depp megtámadta és ordítozni kezdett vele, végül két alkalommal bordán vágta. Brooks állítása szerint erre semmi válasza nem volt, és ekkor azt kiabálta neki Depp, hogy

Adok 100 ezer dollárt, ha itt helyben pofán versz!

- majd folytatta az ordibálást, hogy a végén a testőrei rángassák el a helyszínről. Brooks szerint Depp bűzlött az alkoholtól.

Johnny Depp az utóbbi években nincs túl jó passzban, tavaly derült ki, hogy körülbelül 117 milliárd forintnak megfelelő összeget tapsolt el a vagyonából 2000 óta, miközben egyre rosszabb filmekben szerepel. A színésszel nemrég a Rolling Stone készített egészen szürreális interjút, amelyből szintén kiderül, hogy nincs minden rendben arrafelé mostanság.