Egy rég nem látott szereplő tér vissza a Star Wars IX-ben

Billy Dee Williams ikonikus bajsza és még annál is ikonikusabb, kék-sárga köpenye (ami egyébként, és most nem azért, de, A birodalom visszavágban kilógott MINDEN vizuális elképzelésből) ismét feltűnik majd egy messzi, messzi galaxis réges-régi történetében, azaz Lando Carlissian visszatér a sorfilmekbe. A karaktert szólófilmben, a Solóban idén már láthattuk, igaz, fiatalon, de bajuszban, és Donald Glover értő kezében, aki igen hevesen anyázhat a film buktája miatt, hiszen azzal együtt igencsak a süllyesztőbe került a Lando-eredetfilm is.

A nyár végétől forgó kilencedik Star Wars-sorfilm sztorijáról vagy éppen a szereposztásáról nem nagyon lehet tudni semmit, A ébredő erő után a franchise-ba visszarángatott J.J. Abrams rendező/producer/író nagyon ügyel arra, hogy most tényleg semmi fontos ne szivárogjon ki. Billy Dee Williams szerepeltetésének híre viszont a Lucasfilmtől érkezett, nekik meg csak el lehet hinni.

Sejteni egyébként lehetett, hogy a klasszikus trilógia nagy öregjei közül eddig hanyagolt Williams is előkerül majd a zárásra, ráadásul azzal a hivatkozással mondott le egy nyári sci-fi-közönségtalálkozót, hogy az ütközik egy filmes melójával, márpedig mostanában nem halmozzák el felkérésekkel, (leginkább animációs sorozatokban szerepel szinkronhangként) a közönségtalálkozókért pedig egész szépen fizetnek neki. Lando Carlissian karaktere először az 1980-as Birodalom visszavágban szerepelt, majd három év múlva, A Jedi visszatérben is láthattuk, de a harmadik trilógia első két filmjéből kimaradt.

A Star Wars IX-ben Williams mellett ismét szerepel majd Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe) és Adam Driver (Kylo) is, és pletykaszinten a The Americans című, idén befejeződött tévésorozat női főszereplője, Keri Russell is felmerült szereplőként. A Skywalker-sagát lezáró filmet 2019. december 20-án mutatják be a mozik világszerte. (via)