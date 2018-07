Oscar Isaac új filmjén mindenki pityeregni fog

Hamarosan az amerikai mozikba kerül Dan Fogelman második rendezése, a Life itself című film, amihez most egy új előzetes is érkezett. A film főszereplője Oscar Isaac és Olivia Wilde, akiknek nagyon romantikusan indul a kapcsolatuk egy főiskolai bulin, majd a szokásos módon folytatódik és meg kell küzdeniük a családdá válás nehézségeivel.

A film több generáció életét követi végig, több helyszínen játszódik New Yorkban és Spanyolországban is. A filmben szerepel még Antonio Banderas, Mandy Patinkin, Samuel L. Jackson, Olivia Cooke, és Annette Bening, és az előzetes alapján nagyon úgy néz ki, hogy egy zokogós, romantikus darab lesz.

Fogelman előző filmje a Danny Collins, amiben Al Pacino egy öregedő rocksztárt alakít, aki véletlenül csak 40 év elteltével kapja meg John Lennon levelét. A filmről itt írtunk bővebben. És ezek mellett a Rólunk szól (This Is Us) című sorozat egyik alkotója, és többek között a Verdák forgatókönyvírója is volt.

Magyar premierről egyelőre nem tudni.