Újabb filmfesztivált hódítanak meg a magyarok

Augusztus elején rendezik meg Svájcban a 71. Locarnói Fesztivált, ami A kategóriás fesztiválnak számít, vagyis ennek a programjába eljutni jó elismerést és ajánlólevelet jelent. Az utóbbi 10 évben azonban egy magyar filmnek sem sikerült ez a bravúr, most viszont több magyar filmes is bejutott különböző kategóriákban a fesztiválra.

Az év egyik legjobban várt magyar filmje a Ruben Brandt, a gyűjtő, amiről többször írtunk már, az előzetesét itt lehet megtekinteni. Az egyedi animációs technikával készült film egy rablóbanda utáni hajszáról szól, akik értékes műtárgyakat lopnak el. A film világpremierje a a 8000 férőhelyes Piazza Grandén lesz, vagyis Európa legnagyobb vásznán nézheti majd meg a közönség. Itthon novembertől lehet megnézni. A bejelentés napján érkezett hozzá egy előzetes is:

Kenyeres Bálint filmjét, a Tegnapot beválogatták a fesztivál Cineasti del presente elnevezésű versenyprogramjába, vagyis az Arany Leopárd díjért versenyezhet majd. A 2016-ban Marokkóban leforgatott film főszereplője a román Vlad Ivanov, aki egy ötvenes építészt alakít, aki nyugtalanító híreket kap cége észak-afrikai építkezéséről, ezért felkerekedik, hogy ő maga oldja meg a problémát. Fiatalsága helyszínén egy csomó emlék feltódul benne, főleg miután egy pillanatra meglátja régi szerelmét, és nyomozni kezd utána. A magyar mozikban szeptember 13-tól lehet megnézni a Tegnapot.

Zurbó Dorottya dokumentumfilmje a Könnyű leckék is meghívást kapott a fesztiválra, a Kritikusok Hete programban fogják bemutatni. Ennek programját a svájci filmkritikus szövetség állította össze és innovatív dokumentumfilmeket kerestek. A Filmalap kisköltségvetésű filmeket segítő Inkubátor Programjában készített Könnyű leckék egy szomáliai lány életét mutatja be, ahogy megszakítja hazájával a kapcsolatát és megpróbál beilleszkedni Magyarországon. Az Inkubátorban készült az Egy nap és a Virágvölgy is, az előbbi Cannes-ban, az utóbbi Karlovy Varyban kapott díjat.