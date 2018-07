Hollywoodban máris maradkodnak a thaiföldi gyerekeken

Hollywoodban nem lazsálnak, két napon belül már a második filmtervet jelentik be a thaiföldi barlangból kimentett gyerekfocicsapatról. A dokumentumfilmet a Discovery Channel ugye már le is forgatta, de a játékfilmekhez kicsivel több idő kell. Két napja derült ki, hogy a Pure Flix amerikai, főként vallási tematikájú filmeket és műsorokat gyártó cég két tulajdonosa, Michael Scott és Adam Smith már Tham Luangban vannak, figyelik a barlangban rekedt gyerekek mentését, és közben helyiekkel interjúznak, mivel filmet szeretnének forgatni az eseményekből.

Nincsenek egyedül: most Jon M. Chu amerikai rendező és a Ivanhoe Pictures bejelentette, hogy ők is megfilmesítik a sztorit. Állítólag máris magas rangú thaiföldi tisztviselőkkel és neves stúdiókkal tárgyalnak a részletekről. Chu rögtön bedobta a whitewashing kártyát is, azaz azt a hollywoodi jelenséget, amikor azokra a szerepekre is fehér színészeket alkalmaznak, amelyek amúgy nem fehér emberek sztorijait dolgozzák fel. Twitter-bejegyzésében közölte, hogy ezúttal nem fogják hagyni, hogy Hollywood ezt a történetet is fehérekkel dolgozza fel. Merthogy szerinte a Pure Flix verziója ilyen lenne.

Jon M. Chu amúgy eddig olyan filmeket készített, mint a G.I. Joe: Megtorlás vagy a Szemfényvesztők 2. Utóbbi folytatásáért is ő felel majd, de előtte láthatjuk tőle a Kőgazdag ázsiaiak (Crazy Rich Asians) című romantikus komédiát, amiben egy amerikai lány és egy szingapúri fiú házasodnának, de a kulturális különbségek egy csomó állítólag vicces helyzethez vezetnek.