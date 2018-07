Margot Robbie királynőjével nem érdemes ujjat húzni

Az Oscar-díjhoz vezető legbiztosabb út még manapság is a kosztümös filmeken keresztül vezet, Margot Robbie és Saoirse Ronan, napjaink legtehetségesebb színésznői, pedig az angol történelem két jelentős alakjának eljátszásával pályázhatnak a díjra. A Mary Queen of Scots azt mutatja be, hogyan alakult a 16. században I. Mária skót királynő és I. Erzsébet angol királynő a hatalomért folytatott harca.

Az első előzetesből látszik, hogy nem spóroltak a korhű díszleteken, illetve jelmezeken. Josie Rourke rendező elsősorban színházi munkái miatt lett ismert, ez lesz az első olyan filmje, ami nem egy színházi darab valamilyen adaptációja.

Margot Robbie alakítja a filmben I. Erzsébetet, akinek szembe kell néznie az ellene forduló unokatestvérével, Stuart Máriával (a háromszoros Oscar-jelölt Saoirse Ronan alakításában). A kérdés, hogy ki a jogos örököse az angol trónnak. A helyzetet bonyolítja, hogy unokatestvérekről van szó, akiknek az átlagosabbnál nehezebb dolguk van, hiszen egy férfiak által uralt világban kell helytállniuk. Történetük mindenki számára ismert, tele van árulással, összeesküvéssel és harcokkal, minden, ami egy látványos középkori filmhez szükséges, nem véletlen, hogy Cate Blanchett főszereplésével is két film készült ebből az időszakból.

További szerepekben feltűnik még a filmben Jack Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan, Martin Compston, Ismael Cordova, Brendan Coyle, Ian Hart, Adrian Lester, James McArdle, David Tennant és Guy Pearce is.

A magyar mozikban a jelenlegi tervek szerint január 31-én mutatják be a filmet. Az amerikai bemutatót decemberre időzítik, ami az Oscar-kampányban egy kicsit későinek számít, de valószínűleg a forgalmazó mindent meg fog tenni, hogy úgy pozicionálja a filmet, mint ami érdemes az Akadémia elismerésére. Feltehetőleg Margot Robbie, hiába számít a film főszereplőjének, a mellékszereplő kategóriában fog versenyezni és Saoirse Ronan indul majd a főszereplők között, de ez egyelőre csak spekuláció.