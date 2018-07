Scarlett Johansson kiszáll a problémás filmjéből

Mégsem lesz főszereplő a saját produkciós cégének filmjében Scarlett Johansson,az Outhoz pénteken eljuttatott közleménye szerint kiszállt a Rub & Tug című, igaz történeten alapuló gengszterfilmből, amiben egy transznemű férfit játszott volna.

A közlemény szerint Johansson azt mondja, hogy sokat tanult abból, ahogy a transznemű közösség reagált arra, hogy ő fogja játszani a film főszerepét. A Rub & Tug főszereplője a valóban létező Dante "Tex" Gill nevű férfi, aki a hetvenes évek Pittsburgh-i alvilágának egyik meghatározó figurája volt. Lois Jean Gill néven nőnek született, ám életét férfiként élte. Számos, a maffia által védett masszázsszalont üzemeltetett, amik bordélyházként is működtek. 1984-ben adócsalás miatt kapcsolták le.

Amikor a hír először megjelent, a kritikákra Johansson úgy válaszolt, hogy "Kérdezzék meg Jeffrey Tambort, Jared Letót vagy Felicity Huffmant", azaz olyan színészeket, akik már játszottak transznemű karaktereket. (A Transparent című sorozat főszerepét alakító Tambor egyébként szexuális zaklatási botrányba keveredett, az Aranyglóbusz-díjas sorozat nélküle folytatódik.) A színésznő a mostani közleményében elismerte, hogy az első megnyilatkozása érzéketlen volt.

És elismerte, hogy habár szerette volna ő eljátszani Gill szerepét, a karaktert egy transznemű színésznek kell alakítania. Johansson azt is megköszönte, hogy a hír körül kialakult vita elősegített egy párbeszédet a szakmában.

Johansson már korábban is támadták: A Ghost In The Shell című japán animációs film élőszereplős remake-jében ő alakította a japán származású főszereplőt, amit ugyan a történetben megmagyaráztak, de többen is úgy gondolták, hogy ezzel ázsiai színészek munkáját veszi el.

Arról egyelőre nincsen hír, hogy a Rub & Tug producere (Joel Silver), illetve rendezője (Rupert Sanders) marad-e a stábban. Az biztos, hogy a filmet Johansson saját produkciós cége, a These Pictures gyártaná.