Tíz évvel később, az eredeti szereplőkkel jön a Zombieland 2.

Hivatalosan bejelentették, hogy jövőre készül a Zombieland című 2009-es zombifilm folytatása, méghozzá az eredeti szereplőkkel, szóval vissza fog térni Woody Harrelson, Abigail Breslin, Jesse Eisenberg, és az azóta már Oscar-díjas Emma Stone.

A második részt is Ruben Fleischer fogja rendezni, aki idén a Venom című anti-szuperhősfilmet szállítja le. A Zombieland 2-t 2019 januárjában kezdik el forgatni, és 2019 októberében már be is mutatják, pont az eredeti 10 éves évfordulóján.

A Hollywood Reporter azt írja, hogy a rendező és a főszereplők mellett visszatérnek a forgatókönyvírók is, pedig Paul Wernick és Rhett Reese azóta megfogták az isten lábát a Deadpool-adaptációjukkal.

Az eredeti film az Egyesült Államokban 75 millió dollárt hozott, az egész világon összesen 102,3 millió dollár volt a bevétele, ami azért elég jó a 24 millió dolláros költségvetéshez képest. Az viszont még tovább növelte a film ázsióját, hogy a mozis bemutatót követően kultfilm lett belőle.

Az első részben a négy szereplőt a zombiapokalipszis hozta össze, a második a közlemény szerint a Fehér Házból fog indulni Amerika szívébe, és közben meg kell harcolniuk az első rész óta továbbmutálódott zombikkal, új túlélőkkel, és a saját kis defektes családjukkal.